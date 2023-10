Islam Makhachev ataca Jon Jones após aceitar mudança de oponente em cima da hora no UFC 294

Quando Islam Makhachev recebeu a ligação de que Charles Oliveira estava fora da luta no UFC 294 e enfrentaria Alexander Volkanvski em uma revanche, o atual campeão dos leves não piscou.

Aliás, o CEO do UFC, Dana White, elogiou sua reação com a mensagem inicial que recebeu de Makhachev para confirmar que aceitava a luta independentemente do adversário. White relatou que Makhachev lhe disse “o que este título representa? Significa que você é o melhor do mundo e se você é o melhor do mundo, não importa quem estará na sua frente. O que eu digo? Não? Nunca. Vamos fazer isso.”

Makhachev abordou a citação durante o media day do UFC 294 na quarta-feira, ao mesmo tempo que atacou o atual campeão peso pesado do UFC Jon Jones, que recusou de forma infame uma luta de última hora com Chael Sonnen depois que seu oponente original, Dan Henderson, sofreu uma lesão. Isso acabou levando ao cancelamento do UFC 151, onde White chamou a decisão de Jones de “egoísta” e “nojenta”.

“Isso é o que um campeão do UFC deve fazer”, disse Makhachev. “Como um verdadeiro campeão. Se você é um verdadeiro campeão você tem que encarar a luta, não importa quantos dias, quem vai ser, não como seu campeão peso por peso [Jon Jones] quando lhe deram Chael Sonnen. Quando você é um verdadeiro campeão, você tem que lutar.”

White amou tanto a citação de Makhachev que ele tinha essas palavras estampadas na parede do UFC APEX e do UFC Performance Institute para homenagear para sempre sua disposição de enfrentar quem quer que fosse jogado contra ele – mesmo em curto prazo.

Makhachev prometeu que nunca desistiria de um desafio, principalmente quando o UFC chegasse com uma oferta para lutar. Ele também revidou contra Volkanovski depois que o campeão peso pena do UFC sugeriu que, embora Makhachav aceitasse a nova luta contra ele, ele nunca pularia do sofá e competiria com 11 dias de antecedência, sem campo de treinamento ou preparação prévia.

“Se o UFC dissesse para ele trazer o seu [featherweight] cinturão e vir para Abu Dhabi em 11 dias, ele jamais aceitaria [it]”, disse Makhachev. “Porque ele não corre riscos sem o cinto ele vem [to fight me]. Ele só vem para ganhar dinheiro. Todo mundo sabe disso.”

Makhachev dobrou sua coragem no campeonato e dissipou a noção de que ele está sob os holofotes mais brilhantes do que Volkanovski ao travar uma luta de última hora contra um oponente que ele já derrotou em fevereiro.

Claro, o lutador de 31 anos do Daguestão também reconheceu que Volkanovski realmente não tem nada a perder no sábado porque ninguém espera que ele ganhe de qualquer maneira.

“Não sinto nenhuma pressão”, disse Makhachev. “Porque sou um campeão. Não importa quem estará na minha frente.

“Mas concordo que esse cara não sofre nenhuma pressão. Ele vem [to fight] em 11 dias’ [notice], eu já venci ele e se eu vencer de novo, as pessoas vão dizer que ele veio em cima da hora, não está em boa forma, alguma coisa assim. Para mim, eu simplesmente vou até a jaula, acabo com esse cara, é isso.”

Se Makhachev vencer novamente no sábado, ele terá duas vitórias sobre Volkanovski e isso poderá levá-lo de volta ao primeiro lugar entre os melhores lutadores peso por peso do esporte.

Essa honra foi importante para Makhachev no passado, mas acontece que ele parou de se importar com o ranking do UFC depois que ficou atrás de Volkanovski e Jones após seu retorno em março.

“Eles põem [Jon Jones] Nº 1 [pound-for-pound]. Quem ele venceu nas últimas cinco lutas? Makhachev disse. “Ele não tem alguns nomes no ranking peso por peso. Só quero falar sobre o ranking, todas essas coisas, isso é besteira e não estou acompanhando mais.

“Porque da última vez eu venci[AlexanderVolkanovskinº2versusnº1Sevocêvenceronº2teráqueseronº1masnãoseiquemestánoranking”[AlexanderVolkanovskiNo2versusNo1IfyoubeatNo2youhavetobeNo1butIdon’tknowwhomakestherankings”