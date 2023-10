Islam Makhachev marca nocaute devastador com chute na cabeça para finalizar Alexander Volkanovski na luta principal do UFC 294

Islam Makhachev resolveu qualquer debate que restasse de sua primeira vitória sobre Alexander Volkanovski com uma finalização enfática no primeiro round na luta principal do UFC 294.

Foi sem dúvida uma de suas atuações mais impressionantes até o momento, já que Makhachev preparou seu nocaute de forma impressionante depois de imediatamente começar a atacar Volkanovski com chutes no round inicial. Depois de errar na queda, Makhachev deu o reset e deu um chute na cabeça do nada que ricocheteou na cabeça de Volkanovski e fez o campeão peso pena do UFC cair na tela.

Makhachev o seguiu até o chão para mais alguns socos, mas não demorou muito para que o árbitro Marc Goddard percebesse que a luta já havia terminado. A paralisação aconteceu apenas aos 3h06 do primeiro round.

“Honestamente, tenho uma grande equipe”, disse Makhachev, dando crédito aos seus treinadores após sua última vitória. “Sempre fizemos isso no vestiário, sempre nos treinos, eles me pressionam muito. É por isso que isso aconteceu hoje. Mostrei a ele primeiro alguns chutes baixos e chutes corporais e apenas mudei para um chute alto. Isto é o que estávamos planejando nos últimos meses para [Charles] Oliveira e nada mudou, o mesmo para Volkanovski.

“Quero agradecer a esse cara, ele é um verdadeiro campeão. Ele nunca desiste. Ele é um verdadeiro campeão, obrigado Alex, mais uma vez.”

Por mais dominante que Makhachev tenha sido durante sua carreira como desafiante e campeão, ele precisou de menos de quatro minutos para derrotar outro lutador peso por peso, Volkanovski, depois de se envolverem em um clássico de cinco rounds em fevereiro.

A revanche foi muito diferente, com Makhachev preparando seus chutes no round inicial depois de acertar as pernas e o corpo como ele descreveu, o que o ajudou a acertar o tiro mortal na cabeça.

Antes da finalização, Makhachev mostrou seu wrestling pela primeira vez ao cair para agarrar as pernas, mas Volkanovski defendeu com eficácia antes de reiniciar no centro da jaula. Fazer Volkanovski pensar em outra queda combinada com os chutes anteriores criou a abertura perfeita para a finalização.

Assim que Volkanovski reagiu com o pé traseiro, Makhachev lançou o chute na cabeça que acertou em cheio e fez o australiano voar para trás. O fim veio segundos depois.

Após a conclusão da luta, Volkanovski apresentava dois cortes horríveis nos olhos devido aos danos infligidos por Makhachev. Embora certamente não fosse o resultado que ele queria, Volkanovski não se queixou de dar crédito a Makhachev por um trabalho bem executado.

“Ótima configuração, bom chute”, disse Volkanovski. “Não gosto de perder, dói, mas ele é um grande campeão. Crédito ao Islã, grande chute. Por favor, mantenha-me ocupado, não me saio bem quando estou sentado em casa.”

A vitória consolida ainda mais Makhachev como o melhor peso leve do mundo e ele tem muitas opções para o que vem a seguir, com Charles Oliveira e Justin Gaethje esperando nos bastidores.

“Eu nunca escolho”, disse Makhachev sobre uma potencial oposição. “Dana [White]você tem algum emprego, me dê alguém.