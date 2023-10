Islam Makhachev revela que o UFC queria a luta de Justin Gaethje antes de garantir a revanche de Alexander Volkanovski

Islam Makhachev só queria lutar e não se importava muito com seu oponente.

Essa foi a reação que o atual campeão dos leves teve ao saber que Charles Oliveira estava desistindo da revanche programada no UFC 294, no dia 21 de outubro. Oliveira sofreu um corte feio em um de seus últimos treinos antes de viajar para Abu Dhabi, o que o forçou sair da luta com Makhachev.

No final, o UFC garantiu o rei dos penas Alexander Volkanovski como substituto, depois que ele lutou por uma decisão acirrada com Makhachev em fevereiro.

“Meu empresário Ali [Abdelaziz] me mandou uma mensagem ‘seu oponente desistiu’ e eu apenas devolvi a mensagem ‘lute com alguém, não importa quem será’ só que quero lutar em Abu Dhabi”, revelou Makhachev ao falar com TSN. “Porque já estou perto do peso e nos últimos três meses treinando muito e quero vencer alguém.

“Vou dormir e acordo para o treino e ele me manda as fotos – vai ser o segundo turno com Volkanovski.”

Na verdade, Volkanovski convocou uma revanche contra Makhachev muito antes do desenrolar das circunstâncias que fizeram o UFC convocá-lo para a luta com menos de duas semanas de antecedência.

Com Oliveira de fora, o UFC imediatamente se esforçou para encontrar um substituto e Makhachev diz que a promoção na verdade procurou uma opção diferente antes de voltar para a revanche contra Volkanovski.

“É difícil escolher alguém 10 dias [before the fight]”, disse Makhachev. “Ouvi dizer que eles ligaram [Justin] Gaethje, mas Gaethje disse: ‘Não consigo ganhar peso porque [it’s 10 days’ notice].’ Não temos muitas opiniões.

“Claro que não quero brigar com alguém fora do ranking. Mas eu disse para encontrar alguém porque sou o melhor do mundo. Quando o UFC me chama e me dá alguém, eu nunca digo sim, não ou escolho alguém. Acabei de assinar o contrato e pronto.”

Ao que tudo indica, Justin Gaethje garantiu seu lugar como o candidato número 1 na divisão depois de nocautear Dustin Poirier em julho. Infelizmente, parece que o momento de competir em tão pouco tempo não funcionou para Gaethje.

Antes mesmo de Gaethje receber a ligação, Makhachev acreditava que Mateusz Gamrot poderia vencer a luta depois de aceitar o papel de reserva na luta principal do UFC 294.

“EU [thought] eles me dariam [Mateusz] Gamrot, mas ouvi dizer que Gamrot não conseguiu essa luta”, disse Makhachev. “Quando falaram que vai ser o Volkanovski, não foi uma grande surpresa para mim porque esse cara luta com 10 dias de antecedência, ele vem, não coloca o cinturão [on the line], ele apenas ganha dinheiro. É isso.”

A luta dará a Volkanovski a chance de vingar sua derrota anterior, mas ainda há muito em jogo para Makhachev, depois que ele teve que conseguir uma vitória no primeiro encontro.

“Honestamente, estou feliz”, disse Makhachev sobre lutar contra Volkanovski novamente. “Porque depois da última luta temos muitas dúvidas. Todas as respostas estarão em Abu Dhabi, com certeza.”