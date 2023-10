Islam Makhachev vs. Vídeo completo da luta de Alexander Volkanovski 2

Assista ao vídeo completo da luta Islam Makhachev x Alexander Volkanovski 2 da luta principal do UFC 294, cortesia do UFC e outros meios de comunicação.

UFC 294: Makhachev x Volkanovski 2 aconteceu no dia 21 de outubro na Etihad Arena, em Abu Dhabi. O campeão peso leve do UFC Islam Makhachev (25-1) e o campeão peso pena Alexander Volkanovski (26-3) enfrentaram o cinturão de Makhachev em jogo em uma revanche de última hora na luta principal da noite. A luta foi ao ar ao vivo no pay-per-view ESPN+.

Veja os destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre Makhachev x Volkanovski 2, confira o lance a lance de Jed Meshew do MMA Fighting.

Rodada 1: Makhachev sai no canhoto, Volk no ortodoxo e Makhachev assume o centro para começar. Luta de mão imediatamente e Makhachev começa com um chute baixo interno. Ele está apoiando Volk, mas os dois homens estão sendo muito pacientes para começar.

Volk mostrando algumas fintas. Makhachev pisca o contra-ataque com a mão esquerda. Makhachev sobe com um chute na cabeça que acerta, mas Volks acerta bem. E Makhachev atira para a queda. Volk enfia, mas Makhachev o leva até a cerca no clinche. Volk muda de posição e está ocupado com a mão esquerda. Makhachev empatando e procurando posição. Makhachev com alguns joelhos ali e Volk se afasta.

Makhachev acerta uma boa joelhada enquanto Volk se enquadra e empurra Volk de volta para a cerca. Makhachev agora tem um clinche tailandês e está acertando algumas joelhadas. Volk o gira até a cerca para matar o clinche e finalmente se liberta. Makhachev dá um chute direto no portão.

Makhachev pressionando, mas com moderação. Volk pode estar preparando um grande contra-ataque. Ele está esperando muito.!!!

OH MEU GOODOODODODODDDD MAKHACHEV DÁ UM CHUTE NA CABEÇA E VOLK CAIU. SOCOS E ACABA AINDA CAMPEÃO

Islam Makhachev derrotou. Alexander Volkanovski por nocaute (chute na cabeça) – 3:06, Round 1