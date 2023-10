Islam Makhachev vs. Vídeo completo da luta de Alexander Volkanovski

O vídeo completo da luta de Islam Makhachev x Alexander Volkanovski está disponível mais uma vez antes da revanche do UFC 294 entre dois dos lutadores mais talentosos do mundo.

Makhachev x Volkanovski 2 acontece no sábado, 21 de outubro, na Etihad Arena, em Abu Dhabi.

Makhachev, campeão dos leves do UFC, estava originalmente escalado para enfrentar o ex-campeão Charles Oliveira em uma revanche muito aguardada, mas os planos mudaram quando Oliveira sofreu um corte feio acima do olho direito menos de duas semanas antes do UFC 294. Com Oliveira clinicamente incapaz de competir, Volkanovski entrou como substituto, garantindo a revanche que tanto desejava desde que perdeu para Makhachev no UFC 284.

Volkanovski é atualmente o campeão peso pena do UFC e o melhor lutador peso por peso masculino do MMA Fighting no esporte.

A primeira iteração de Makhachev x Volkanovski foi um clássico instantâneo que permanece na pole position para a Luta do Ano de 2023.

Confira o vídeo completo da luta Makhachev x Volkanovski acima para se atualizar antes do UFC 294.