Ismail Haniyeh: Quem é o líder do Hamas que ordenou o ataque a Israel?

EUsmail Haniyeh, nascido em 29 de janeiro de 1962, é o líder do Hamas que ordenou o ataque a Israel no fim de semana. Atualmente ele mora no Catar e teria assistido às agressões no conforto de seu escritório.

Seu nome, também escrito Isml Haniyyah e Ismail Haniya, é sinônimo do movimento de resistência na Palestina há cerca de duas décadas. Ele assumiu o controle da porção de Gaza dos Territórios Palestinos em 2007.

A retaliação de Israel à Palestina devido ao ataque do Hamas marca o quinto conflito em menos de uma década entre os dois governos. As tensões de guerra naquela área têm estado a fermentar, a explodir e a diminuir desde 1948, num ciclo vicioso e interminável.

Haniyeh, 61 anos, cresceu num campo de refugiados em Gaza e a sua infância foi afetada pelo conflito Israel-Palestina, como muitos vivem hoje.

Suas inclinações políticas se formaram durante a universidade, quando se alinhou ao movimento islâmico, que na época ganhava força na região.

A criação do Hamas

O Hamas, um acrónimo para Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (Movimento de Resistência Islâmica), foi fundado em 1987 no meio de uma revolta palestiniana contra a ocupação israelita.

Haniyeh juntou-se às fileiras do Hamas e ascendeu rapidamente na sua liderança até vencer as eleições legislativas palestinas em 2006.

As repetidas tentativas de reconciliação com Israel falharam durante o mandato de Haniyeh como primeiro-ministro.

As novas dinâmicas políticas no Médio Oriente e a ascensão de grupos militares como o ISIS fizeram de Gaza uma região ainda mais procurada. É uma das áreas mais densamente povoadas do mundo e metade dos seus 2,5 milhões de habitantes são crianças.

Ismail Haniyeh comemora ataque do Hamas a Israel

Um vídeo mostra Haniyeh sorrindo enquanto assiste ao ataque a Israel de seu escritório em Doha e anuncia uma nova era no conflito Israel-Palestina.

Mohammed Deif, o actual chefe do Hamas dentro de Gaza, deve ter estado em contacto com Haniyeh, que também foi visto a rezar.

A ousada decisão de Haniyeh de levar a cabo o maior ataque a Israel na história moderna pode dever-se aos seus laços com o Irão e o Qatar.

A sua aliança com o Egipto terminou quando ele uniu forças com o Irão para continuar a tentar manter Gaza sob controlo palestiniano.