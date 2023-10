Israel Adesanya faz uma aposta considerável em apoio a Francis Ngannou e lembra aos que duvidam: ‘Sou rico’

Israel Adesanya alegremente coloca seu dinheiro onde está quando chega a hora de apoiar um amigo próximo.

Enquanto Francis Ngannou tenta chocar o mundo em sua estreia no boxe profissional contra o campeão dos pesos pesados ​​Tyson Fury, o ex-rei dos médios do UFC fez uma aposta considerável no “Predador” para causar a reviravolta na Arábia Saudita. Poucas horas antes da luta, Adesanya postou seus bilhetes de apostas mostrando que apostou $ 15.000 em Ngannou para vencer, com outros $ 5.000 para Ngannou nocautear Fury.

Se ele ganhar essas apostas, Adesanya levaria para casa quase $ 175.000, mas obviamente ele tem todas as probabilidades contra ele porque Ngannou é um grande azarão contra um boxeador muito mais experiente, Fury.

O comediante Darius DK observou esse ponto em uma resposta a Adesanya, ao dizer: “você conhece você, meu cara, mas [I don’t know] sobre este… claro que se ele o pegar com um, acabou, mas ele tem que pegá-los.

Embora Adesanya esteja obviamente torcendo pela vitória de Ngannou, ele também não parecia muito preocupado com o dinheiro que poderia queimar se Fury conseguisse a vitória.

Em resposta, Adesanya lembrou ao comediante “está tudo bem… sou rico”.

Considere Adesanya o vencedor nessa troca, porque é improvável que ele perca muito sono acima de $20.000, mas isso não é nada em comparação com a felicidade que ele certamente exalará caso Ngannou consiga a vitória.

Adesanya se juntou ao ex-campeão do UFC Kamaru Usman na Arábia Saudita para mostrar apoio a Ngannou, com vários outros lutadores notáveis ​​​​de MMA também presentes, incluindo Junior dos Santos e Randy Couture, membro do Hall da Fama do UFC.