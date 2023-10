Israel Adesanya revela ‘você não me verá lutar por muito tempo’, envia um aviso ardente à divisão

Israel Adesanya disse que fará uma pausa prolongada nas lutas após a derrota pelo título dos médios para Sean Strickland no UFC 293.

O ex-campeão dos médios perdeu por decisão unânime para Strickland no evento pay-per-view de setembro. Também foi revelado que Adesanya se declarou culpado de dirigir embriagado após a perda decorrente de um incidente em 19 de agosto na Nova Zelândia. Com todas essas coisas em jogo, “The Last Stylebender” entende sua necessidade de se concentrar em si mesmo.

“Não estou dando desculpas”, disse Adesanya à The Rock FM na Nova Zelândia. “Strickland me pegou naquela noite porque ele foi o melhor lutador da noite. Ele fez bem o seu trabalho, tinha uma boa equipe por trás dele.

“Eu nunca dei desculpas. Dei apoio para ele, mas agora vou tirar um tempo para me cuidar e não vou lutar por muito tempo. Definitivamente não vou me aposentar, eu me conheço — e se o fizesse, estou bem, não preciso provar mais nada — mas sei o que posso fazer. Eu sei o que posso mudar no meu estilo de vida para me adaptar onde preciso estar.

“Eu vou me curar. Você não vai me ver lutar por muito tempo.”

Adesnaya perdeu duas de três, mas começou 2023 com um nocaute do ano contra Alex Pereira no UFC 287 para reconquistar o título até 185 libras. O popular destaque do City Kickboxing ainda discutiu a necessidade de um novo oponente para Khamzat Chimaev no UFC 294, no próximo sábado, vaga que foi ocupada pelo amigo de longa data Kamaru Usman.

Enquanto Adesanya pensava em como seria um momento louco para ele intervir em cima da hora para lutar contra o invicto Chimaev, ele e sua equipe sabiam que não era o momento certo. Mas quando chegar a hora, Adesanya terá uma mensagem para todos os concorrentes em seu caminho.

“Tenho certeza que eles chamaram meu time, e meu time disse, ‘Ele não está lutando agora’”, explicou Adesnaya. “No momento são quatro lutas nos últimos 18 meses, isso prejudica o seu corpo.

“Já fui ao médico… tive que fazer esse exame especializado, e só vou demorar, me curar. Quando eu voltar, corra para as colinas.”