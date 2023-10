Israel diz que está em guerra após ataques do Hamas ao longo da Faixa de Gaza

Existem vários vídeos vindos de Israel que capturam a brutalidade e o horror do que está acontecendo no terreno… e a maioria deles é demasiado explícita para ser publicada.

O que podemos mostrar, no entanto, são clipes importantes de israelenses sendo feitos reféns nesta provação infernal – incluindo muitas mulheres e crianças que estão sendo disputadas por membros do Hamas e jogadas nas traseiras de seus caminhões… sendo atiradas e espancadas e maltratado.

No momento em que este livro foi escrito, o número oficial de corpos do lado de Israel era superior a 150… e continua a aumentar à medida que o governo vasculha os destroços e as consequências. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que Israel está “em guerra” após a incursão do Hamas – e prometeu retaliar com tudo o que estiver ao seu alcance para enviar uma mensagem de dissuasão.