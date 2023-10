‘Isso é muito melhor do que drogas’: Dillon Danis engasga a modelo OnlyFans Elle Brooke

O headliner do Misfits Boxing, Dillon Danis, conquistou sua primeira vitória por finalização em algum tempo nos treinos abertos para seu confronto com Logan Paul no card PRIME do Misfits Boxing.

Danis, um condecorado jogador de jiu-jitsu, mostrou à modelo Elle Brooke do OnlyFans como é ser sufocado. Brooke teve uma reação visceral à experiência, estremecendo ao perder a consciência. Felizmente, o veterinário do UFC Phil Hawes estava lá para segurá-la com Danis.

Quando Brooke acordou, ela comparou a experiência a estar tomando uma droga de festa MDMA.

“Isso é muito melhor do que drogas”, disse Brooke atônita enquanto Danis e Hawes riam.

Confira o vídeo abaixo:

Depois de muita especulação sobre se ele apareceria para lutar, Danis chegou a Manchester para uma disputa de rancor com Paul, cuja noiva Nina Agdal o processou em um tribunal federal por supostas violações das leis de pornografia de vingança ao postar fotos explícitas dela online.

Danis se divertiu com seu tempo no ringue para treinos abertos, fazendo uma sessão de luta livre (e luta livre profissional) com Hawes em vez de bater com as luvas. Sua luta com Paul está marcada para seis rounds na categoria até 195 libras e acontece na AO Arena em Manchester, Reino Unido.

O card PRIME é encabeçado por uma luta de boxe entre Tommy Fury e KSI e vai ao ar no pay-per-view DAZN.