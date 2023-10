ITA divulga lista de classificados para a 2ª fase

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) divulgou nesta sexta-feira, dia 27 de outubro, a lista de candidatos classificados para participar da 2ª fase do Vestibular 2024. Desse modo, os candidatos que participaram da 1ª fase já podem conferir a classificação por meio do site do ITA.

O Vestibular ITA conta com três fases, a 1ª e a 2ª fase são Exames de Escolaridade, enquanto a terceira fase conta com Inspeção de Saúde, Análise Psicológica, Exame Toxicológico e Heteroidentificação.

Como foi a 1ª fase?

Conforme estabelecido previamente, o ITA aplicou as provas da 1ª fase no dia 8 de outubro, no período da tarde, das 13h às 18h (horário de Brasília).

Os locais de prova foram nas seguintes cidades: Belém, Manaus, Natal, São Luís, Fortaleza, Recife, Salvador, Teresina, Vitória, Brasília, Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, Curitiba, Londrina, Porto Alegre, Belo Horizonte, Campinas, Juiz de Fora, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, São Paulo, São José dos Campos, e São José do Rio Preto.

O ITA aplicou uma prova objetiva composta por 60 questões de múltipla escolha sobre assuntos dos componentes curriculares do ensino médio: Matemática, Física, Química, Língua Portuguesa, e Língua Estrangeira (Inglês).

Logo após a aplicação, o ITA liberou o caderno de provas e o gabarito das questões. Os candidatos puderam interpor recursos.

Provas da 2ª fase

Somente os candidatos aprovados na 1ª fase estão convocados para as provas da 2ª fase. De acordo com o cronograma, o ITA aplicará as provas da 2ª fase em dois dias consecutivos: 7 e 8 de novembro de 2023.



Você também pode gostar:

A aplicação da 2ª fase também acontecerá à tarde, das 13h às 17h. Ainda conforme o edital, a prova da 2ª fase contará com questões dissertativas sobre Matemática, Química e Física e com uma proposta de Redação em Língua Portuguesa, com a seguinte distribuição:

07 de novembro de 2023 (13h às 17h): Matemática e Química

(13h às 17h): Matemática e Química 08 de novembro de 2023 (13h às 17h): Física e Redação

Para as questões de Língua Portuguesa, o ITA recomenda a leitura das seguintes obras literárias:

“A falecida”, de Nelson Rodrigues;

“A falecida”, com direção de Leon Hirzsman, roteiro de Eduardo Coutinho, com base na peça de Nelson Rodrigues;

“Nós matamos o cão tinhoso!”, de Luís Bernardo Honwana;

“O avesso da pele”, de Jeferson Tenório.

Em breve o ITA divulgará os locais de prova. Conforme o edital, as provas serão aplicadas em Belém, Manaus, Natal, São Luís, Fortaleza, Recife, Salvador, Teresina, Vitória, Brasília, Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, Curitiba, Londrina, Porto Alegre, Belo Horizonte, Campinas, Juiz de Fora, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, São Paulo, São José dos Campos, e São José do Rio Preto.

Orientações para as provas

No dia da aplicação das provas, os candidatos deverão chegar com antecedência aos locais de prova, pois o ITA não permitirá o acesso aos locais de prova após o fechamento dos portões. Além disso, os candidatos deverão apresentar documento oficial original com foto e levar caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.

Vagas e cursos

Segundo o edital, a oferta total do ITA é de 150 vagas para ingresso de novos alunos exclusivamente no primeiro semestre do próximo ano letivo. Do total das vagas, 114 estão direcionadas a candidatos que queiram atuar como civis (Reserva) e 36 são para a carreira militar (Ativa).

As vagas ofertadas são para os seguintes cursos de graduação: Engenharia Aeroespacial, Engenharia Aeronáutica, Engenharia Civil-Aeronáutica, Engenharia da Computação, Engenharia Eletrônica e Engenharia Mecânica-Aeronáutica.

Próximas datas do Vestibular 2024

Provas da 2ª fase: 07 e 08/11

Classificados para a 3ª fase (Inspeção de Saúde): 19/12

Inspeção de Saúde: 08 a 12/01/2024

Acesse o edital do Vestibular 2024 para mais detalhes.

Leia também Vestibular 2024: UEPA recebe inscrições para mais de 3,5 mil vagas em diversos cursos de graduação; saiba mais.