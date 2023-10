Itaú promove LEILÃO com imóveis em 10 estados brasileiros; opções com DESCONTÃO. Aproveite!

O Itaú Unibanco, uma das maiores instituições financeiras do Brasil, está promovendo um leilão virtual de imóveis em parceria com a Biasi Leilões. Essa iniciativa oferece uma oportunidade única para quem busca investir ou adquirir um novo lar. Com propriedades espalhadas por 10 estados brasileiros, essa é uma chance imperdível. Neste artigo, você encontrará todas as informações necessárias sobre como o leilão funcionará, os lances mínimos, as condições de pagamento e muito mais.

Como Funcionará o Leilão do Itaú?

Leilões são conhecidos por oferecerem a oportunidade de adquirir propriedades a preços mais acessíveis em comparação com o mercado tradicional. O Leilão do Itaú se enquadra nesse cenário, permitindo que os participantes tenham a chance de adquirir imóveis comerciais e residenciais por valores atrativos.

O leilão será realizado em duas datas específicas. A primeira chamada está marcada para o dia 16 de outubro, a partir das 14h30, enquanto a segunda chamada acontecerá no dia 26 do mesmo mês, com início às 11h. Todas as etapas do leilão serão realizadas de forma virtual, por meio do leiloeiro Eduardo Consentino, representando a Biasi Leilões.

Serão oferecidos um total de 40 imóveis, distribuídos pelos seguintes estados:

São Paulo (10 imóveis)

Rio de Janeiro (10 imóveis)

Minas Gerais (3 imóveis)

Paraná (2 imóveis)

Maranhão (2 imóveis)

Goiás (1 imóvel)

Pará (1 imóvel)

Rio Grande do Sul (1 imóvel)

Santa Catarina (1 imóvel)

Lances: Panorama Geral

Os lances mínimos variam de acordo com cada imóvel. O apartamento localizado em São João da Boa Vista, interior de São Paulo, possui um lance inicial de R$ 50.600,00, enquanto uma residência no bairro Sacoma, também em São Paulo, possui um lance mínimo de R$ 3.552.650,24. Além dos preços atrativos, o Banco Itaú oferece condições especiais de pagamento.

O pagamento dos lances do leilão do dia 16 de outubro deverá ser realizado à vista. Já para o leilão do dia 26 de outubro, os participantes terão direito a descontos entre 10% e 15% para pagamentos à vista, além da opção de parcelamento em até 78 vezes, conforme previsto no edital.



Você também pode gostar:

Oportunidade Curiosa na Receita Federal

Recentemente, um leilão da Receita Federal chamou atenção devido a uma oferta curiosa. Um veículo Kwid 1.0 recebeu uma oferta de R$ 27,5 milhões, porém, o carro foi arrematado por apenas R$ 39 mil em um novo pregão realizado em setembro. O leilão anterior foi cancelado devido à percepção de um erro de digitação no valor da oferta.

O veículo, que estava apreendido com 138 celulares contrabandeados, já foi entregue ao comprador, que é de Curitiba. Esse caso mostra como é importante verificar e corrigir eventuais erros em leilões para garantir a transparência e a justiça nas negociações.

Aproveite as Oportunidades do Leilão do Itaú

O leilão de imóveis do Itaú é uma excelente oportunidade para investidores e pessoas em busca de um novo lar. Com uma ampla variedade de imóveis disponíveis em 10 estados brasileiros, é possível encontrar opções que se adequem às suas necessidades e preferências.

Para participar do leilão, acesse o site e confira todos os detalhes e informações sobre os imóveis disponíveis. Aproveite para analisar as condições de pagamento e os descontos oferecidos, garantindo assim uma compra segura e vantajosa.

Não perca essa oportunidade única de adquirir imóveis por preços acessíveis. Participe do leilão do Itaú e faça um excelente negócio!