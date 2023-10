Itaú prorroga promoção EXCLUSIVA e clientes comemoram; Confira

O Itaú é um dos grandes bancos tradicionais brasileiros, e um de seus produtos mais utilizados pelos clientes é o cartão de crédito. Para incentivar ainda mais o uso desses cartões, o banco havia criado uma promoção exclusiva de pontos, datada para durar até o mês de setembro.

No entanto, a promoção foi um sucesso, fazendo com que o Itaú prorrogasse essa campanha até o mês de dezembro. Dessa forma, os clientes da instituição financeira contam com até 50% de aumento para os pontos acumulados com os gastos do cartão de crédito.

É importante destacar que o cartão de crédito deve ser associado ao programa de pontos TudoAzul para que o cliente aproveite essa promoção. Este programa é da companhia aérea Azul, e permite que os pontos sejam trocados por produtos e serviços ofertados pela Azul e suas subsidiárias, como pacotes de viagens, passagens aéreas, entre outros.

Sendo assim, para participar da promoção do Itaú basta que o cliente possua um cartão de crédito Azul Itaú Visa Infinite e realize compras com ele. Para cada dólar gasto no cartão, o usuário recebe 3 pontos no programa Tudo Azul.

Cartões que acumulam milhas

O cartão de crédito Itaú Visa Infinite é considerado uma das melhores opções para o acúmulo de milhas aéreas. No entanto, no Brasil muitos outros bancos oferecem cartões vinculados a programas de pontos. Confira a seguir outras opções:

Cartão Bradesco Elo Mais: Este cartão de crédito opera sob a bandeira Elo, e oferece a chance de acumular milhas que podem ser usadas em diversas companhias aéreas. Além disso, o Bradesco Elo Mais oferece acesso a ofertas especiais e seguro para viagens;

Cartão Pão de Açúcar Mastercard Black: Oferece o programa de fidelidade de milhas aéreas adicionado dos benefícios de um cartão de crédito Mastercard Black, que incluem seguro de viagem e assistência global. Devido à parceria com o programa Pão de Açúcar Mais, também oferece descontos em compras nos mercados da rede;

Cartão Santander / AAdvantage® Quartz: Através de uma parceria com a American Airlines, este cartão de crédito possibilita o acúmulo de milhas no programa AAdvantage®. Dentre seus benefícios, oferece milhas extras quando utilizado em transações elegíveis, assim como outros benefícios da American Airlines e ofertas especiais.

Novo cartão de crédito



A Microsoft, uma das maiores empresas do mundo, anunciou há cerca de um mês o lançamento do novo cartão de crédito do Xbox, console de videogame produzido pela própria companhia. Essa novidade já foi liberada em setembro, porém apenas para os testadores do Xbox nos Estados Unidos.

O Xbox Mastercard é um cartão de crédito que será oferecido pela Microsoft sem anuidade, ou seja, sem a cobrança de taxas por sua contratação, e emitido pelo banco Barclays. Além disso, as compras feitas com este cartão irão gerar pontos, os quais podem ser resgatados em jogos e complementos do Xbox.

É importante destacar que este novo cartão de crédito do Xbox não está vinculado ao Microsoft Rewards, programa de fidelidade da empresa que permite ganhar prêmios ao realizar suas atividades de costume, como a compra de jogos e aplicativos.

Sendo assim, o programa de benefícios trazido pelo cartão de crédito é totalmente novo. Ele oferece 1 ponto a cada US$ 1 gasto, sendo que 1.500 pontos são suficientes para reivindicar um vale-presente de US$ 15. Esse gift card pode ser resgatado na loja Xbox online da Microsoft.