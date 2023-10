J Balvin aplaude o livro de memórias de Britney Spears, “The Woman in Me”, e a chama de inspiração

Ón Quarta-feiraJ Balvin, que se considera amigo de Britney Spears, revelou o que pensa da cantora depois que ela lançou seu livro de memórias revelador “A mulher em mim.”

Numa conversa de rua com um TMZ repórter, a sensação da música latina compartilhou sua admiração pelo ícone pop e pelo impacto significativo que ela teve no mundo.

J Balvin está de volta de Britney Spears

“Estou muito orgulhoso dela. Acho ela incrível; ela merece o melhor… Acho que ela é uma mulher pela qual devemos ter muito amor e respeito”, disse ela.Balvin expressou, enfatizando seu profundo respeito e admiração por Britney Spears.

Ele continuou a tomar banho pop star com elogios, reconhecendo-a influência incomparável.

“Ela inspirou o mundo inteiro no seu auge, e mal posso esperar para que ela traga novas músicas. Acho que precisamos muito dela”, disse ela. ele adicionou.

Quando questionado se ele tinha algum conselho para Britney sobre como lidar com os críticos após o lançamento do livro de memórias, J Balvin elogiou sua resiliência.

“Eu acho que ela é super forte. Acho que ela já tem um escudo. Ela sabe, você sabe, o que está fazendo, e a última vez que a vi, ela olhou em um lugar muito bom em sua mente para lidar com tudo,” ele disse, indicando que Britney está preparada para tudo o que vier em seu caminho.

No início deste mês, os dois foram vistos curtindo um momento com Maluma em um Cidade de Nova York restaurante.

Lanças postou uma foto do encontro deles em sua página do Instagram e brincou que não sabia com quem eles estavam legendando sua postagem “Viagem rápida para NY… eu não tinha ideia de quem eram esses garotos neste restaurante”,

Recepção do livro de memórias de Britney

Até agora, a recepção das memórias de Britney tem sido extremamente positiva.

O livro tem saído das prateleiras e esse sucesso também está se traduzindo em um impulso para sua música por meio do aumento do streaming.

A própria cantora recorreu Instagram proclamar seu livro como o “livro de memórias de celebridades mais vendido da história” em seu primeiro dia de lançamento.

Britney complementou sua mensagem agradecendo aos fãs por seu amor, dizendo “Obrigado aos fãs que têm apoiado tanto!!! Amo todos vocês !!!”