J Balvin diz que está orgulhoso de Britney Spears por lançar novo livro de memórias

TMZ. com

J Balvin é elogio Britney Spears por suas memórias reveladoras e pela popularidade instantânea do livro… nos dizendo que ela merece todo o sucesso que vem em seu caminho.

Recebemos o cantor de “La Canción” na quarta-feira em Tarzana e nosso fotógrafo perguntou a ele sobre o novo livro de Britney, “The Woman In Me”.

J Balvin diz que está muito orgulhoso dela e que ela é alguém que merece amor e respeito por inspirar tantas pessoas ao redor do mundo… e ele está feliz em vê-la de volta ao topo.

Lembre-se…Britney célebre no início deste mês com J Balvin e Maluma, com o trio saindo em Nova York durante sua turnê promocional. J Balvin nos disse que Britney estava em uma situação muito boa naquela época, e ele diz que isso vai prepará-la para qualquer ódio que ela possa sentir por seu livro.