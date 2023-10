Já tem prazo! Veja detalhes do novo Concurso da Assembleia Legislativa

Um novo concurso da Assembleia Legislativa vai sair em breve. Inclusive, o prazo já foi liberado. Portanto, os que estão interessados deverão se preparar o quanto antes.

Trata-se do edital da AL ES- Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

Sobre o concurso da Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (AL ES) está se preparando para a realização de um novo concurso público, cujo edital deve ser publicado até dezembro.

A informação foi confirmada pelo presidente da casa, deputado Marcelo Santos, do partido Podemos. Segundo ele, o concurso deverá oferecer um total de 27 vagas. Vale ressaltar que a comissão organizadora do concurso foi formada desde 15 de agosto.

No entanto, ainda não foram divulgados detalhes sobre quais cargos serão contemplados e como as vagas serão distribuídas entre eles.

Atualmente, a comissão organizadora está trabalhando na elaboração do edital e na escolha da banca organizadora que será responsável pelo processo seletivo. A definição da data precisa de início do concurso dependerá desses procedimentos, bem como da assinatura do contrato com a empresa responsável pela aplicação dos exames.

É importante destacar que o número de vagas do concurso da Assembleia Legislativa que foi anunciado (27) é menor do que a expectativa inicial, que previa aproximadamente 100 vagas para cargos que exigem ensino médio e nível superior.

Vale lembrar que a Casa conta com os seguintes funcionários:

técnico;

analista;

taquígrafo;

consultor; e

procurador.

Como foi o último concurso da Assembleia Legislativa

O último concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (AL ES) ocorreu em 2011, e na época, a banca organizadora responsável foi o Cespe/UnB (Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília). O concurso ofereceu oportunidades para diversos cargos, incluindo:

Procurador: Profissionais responsáveis por representar a Assembleia Legislativa em questões jurídicas e legais.

Analista em Comunicação Social: Responsáveis pela comunicação e divulgação das atividades da Assembleia Legislativa, utilizando as diversas mídias disponíveis.

Taquígrafo Parlamentar Apanhador: Encarregados de registrar de forma escrita e rápida as discussões e pronunciamentos durante as sessões parlamentares.

Técnico em Comunicação Social: Apoio nas atividades de comunicação da Assembleia, auxiliando na produção de conteúdo e na gestão das mídias sociais, por exemplo.

Técnico em Tecnologia da Informação: Profissionais de TI responsáveis pela manutenção e gestão dos sistemas de informática da Assembleia Legislativa.

Técnico Legislativo Sênio: Atuavam em diversas áreas de apoio administrativo e legislativo, prestando suporte para o funcionamento da AL ES.

Cada um desses cargos tinha requisitos específicos de formação e atribuições relacionadas às suas respectivas áreas de atuação.

Demais vagas

O concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (AL ES) em 2011 ofereceu vagas para o cargo de Técnico Legislativo Sênior com diversas áreas de atuação, conforme mencionadas:

Biblioteca: Atividades relacionadas à gestão e organização de materiais bibliográficos e serviços de informação.

Arquivo: Responsabilidades ligadas à gestão e preservação de documentos e registros.

Almoxarifado: Atuação na administração e controle de estoques e suprimentos.

Patrimônio: Gestão do patrimônio da Assembleia Legislativa, incluindo bens e ativos.

Protocolo: Responsável pelo registro e controle de documentos e correspondências.

Serviços Gerais: Atividades de apoio e serviços de manutenção e logística.

Sonorização: Operação e manutenção de equipamentos de som e áudio.

Secretaria Legislativa: Auxílio nas atividades administrativas relacionadas ao processo legislativo.

Secretaria Administrativa: Atividades de apoio à administração da Assembleia Legislativa.

As remunerações na época do concurso foram as seguintes:

Técnico Legislativo Júnior: R$ 2.498,20

Técnico em Comunicação Social, Técnico em Tecnologia da Informação e Técnico Legislativo Sênior: R$ 3.673,78

Analista em Comunicação Social e Taquígrafo Parlamentar: R$ 5.318,18

Consultor: R$ 10.389,15

Procurador: R$ 11.855,48

Esses valores representam a remuneração à época do concurso e podem ter sido atualizados desde então.

Continue acompanhando nosso portal que logo mais traremos informações, esclarecimentos e tudo que diz respeito ao novo concurso ALE.