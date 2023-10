Jackson Mahomes não será capaz de provar se é inocente de agressão sexual até 2024: por que a audiência preliminar foi adiada?

Ta audiência preliminar em Jackson Mahomes‘O caso do crime foi adiado para o início de 2024, de acordo com RadarOnline.com. Isso aconteceu meses depois que ele foi preso e acusado de agressão sexual agravada. Jackson Mahomeso irmão de 23 anos de Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomes, se viu em apuros após um incidente envolvendo o proprietário de um restaurante local em Overland Park. Na terça-feira, ele compareceu via Zoom para uma conferência de agendamento.

Em fevereiro, Jackson Mahomes foi acusado de agarrar uma mulher chamada Aspen Vaughn pelo pescoço e beijando-a à força. Vaughn, uma mulher de 40 anos, falou sobre o incidente, dizendo: “Fiquei em choque… como se você fosse uma criança e ele estivesse tentando dizer: ‘Devíamos ser um casal poderoso’, e eu eu digo, ‘Claramente você está maluco agora.'”

Além da acusação de agressão sexual, Jackson também enfrenta uma acusação de contravenção por agressão por supostamente empurrar um garçom no mesmo restaurante. Ele está atualmente livre sob fiança de US$ 100.000.

A audiência preliminar estava originalmente marcada para terça-feira, mas foi adiada para janeiro devido a conflitos de agenda. O advogado de Jackson, Brandan Daviessolicitou uma prorrogação de 30 dias, que foi concedida pelo Juiz Thomas Sutherland.

Mahomes continuará a ser monitorado

Davies também pediu ao juiz Sutherland que liberasse seu cliente da supervisão pré-julgamento, citando os consistentes resultados negativos dos testes de drogas e álcool de Jackson desde que foi acusado em maio. No entanto, a acusação opôs-se, afirmando que tinha informações que indicavam que Jackson tinha estado em contacto com alguém com quem não deveria ter contacto. Eles argumentaram que ele ainda precisava ser monitorado.

Durante a sessão do tribunal, o juiz Sutherland lembrou a Jackson Mahomes que não lhe foi permitido ter qualquer contacto com a alegada vítima ou testemunhas do caso. Jackson reconheceu esta restrição.

Ao longo desta provação, Jackson Mahomes manteve a sua inocência. Seu advogado, Brandan Davies, afirmou em março que a investigação havia descoberto evidências substanciais que refutavam as alegações feitas pelo acusador de Jackson. Eles entraram em contato com as autoridades para fornecer os resultados de sua investigação.