Jada Pinkett-Smith afirma que ela e Tupac nunca se ‘enredaram’, mas ele a pediu em casamento

Jada Pinkett-Smith revelou que ela nunca ficou, ou para usar sua palavra infame, “enredada” com o falecido rapper Tupac Shakurmas afirma que fez a pergunta enquanto cumpria pena em Ilha Rikers Em Nova Iórque.

Pinkett-Smith, 52 anos, fez uma turnê de imprensa para promover seu novo livro “Worthy” apenas um dia depois de revelar que ela e Will Smith estão separados desde 2016, apesar de continuarem morando juntos. Enquanto falava com Lançamento na quinta-feira, a estrela de Hollywood disse que não houve química com Tupac.

“A química – é sobre uma química de amizade e amor – confie em mim”, disse Pinkett-Smith. “Deixe-me dizer, não pense que Pac e eu – como escrevo no livro – tivemos esses momentos. Eu gostaria de poder fazer com que as pessoas entendessem a natureza repulsiva.”

Pinkett-Smith e seu relacionamento com Will estão sob um microscópio desde que ela admitiu ter um “envolvimento” com o cantor Augusto Alsinaamigo do filho deles Jaden Smith.

Tupac Shakur queria se casar com Jada Pinkett-Smith

Seu relacionamento com Tupac também surgiu várias vezes desde aquele episódio de julho de 2020 de Pinkett-Smith. Conversa na Mesa Vermelha.

Durante uma aparição em Toda a fumaça podcast, episódio que vai ao ar na próxima quinta-feira, Pinkett-Smith revelou como Tupac a pediu em casamento enquanto estava preso.

Ela explica como a única razão pela qual Tupac fez isso foi porque ele queria que alguém passasse aquele tempo com ele, mas não revelou muito mais, então espere que essa informação esteja em seu livro.