Jada Pinkett Smith chama Tupac de ‘alma gêmea’, mas não tinha química

Jada Pinkett Smith está falando sobre seu amor por Tupac Shakur de novo, mas desta vez ela está usando uma linguagem que parece um desrespeito Will Smith – o marido com quem ela não namora há 7 anos.

A atriz deve lançar seu livro de memórias revelador e, na quinta-feira, falou com RollingOut … chamando o falecido ícone do rap de sua verdadeira “alma gêmea”, apesar de 19 anos de casamento com o Fresh Prince.

Sem mencionar que colocar totalmente o Will Tapa do Oscar é Chris Rocha sob uma nova luz!

Jada vem desenterrando suas recordações pessoais do Pac aos olhos do público há anos – o que, para muitas pessoas, pareceu desrespeitoso com Will.