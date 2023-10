Jada Pinkett Smith diz que as verdades das memórias a aproximaram de Will Smith

Reproduzir conteúdo de vídeo



Jada Pinkett Smith diz que as revelações de seu livro de memórias realmente fizeram ela e Will Smith mais próximos do que nunca – e ela também está jurando que o amor bizarro que eles sentem um pelo outro é a última parada.

A atriz sentou-se para mais uma entrevista com Hoda Kotb de ‘Today’… e ela refletiu sobre todas as consequências de ter derramado uma tonelada de chá sobre sua vida pessoal – incluindo o fato de que ela e Will não se envolvem como casal desde 2016… vivendo vidas separadas .

Hoda pergunta como todas as revelações afetaram as coisas entre ela e Will… e, surpreendentemente, Jada diz que a abertura do jeito que ela fez os ajudou a se unirem ainda mais.

Há outra surpresa nos comentários de Jada aqui… ela diz que não haverá outros “amores” para ela ou para Will, dizendo que o relacionamento deles é o fim de tudo em termos de suas vidas românticas. De qualquer forma, é isso que podemos perceber… Jada não esclareceu o que quis dizer.

De qualquer forma, o que JPS deixa claro é que ela e Will NÃO vão se divorciar… passando a notar que eles ainda se amam de verdade, à sua maneira estranha.

Uma coisa que Jada esclarece é a persistente questão de por que ela e Will continuou a charada por tanto tempo – e ela explica que eles precisavam de tempo para descobrir exatamente o que eram e o que queriam, e simplesmente não estavam prontos para divulgar sua situação a público. A grande conclusão aqui é que Jada se contenta em chamar Will de seu “parceiro de vida” … aparentemente para sempre.

Agora, em termos de como Will respondeu a tudo isso… obviamente, seus primeiros comentários foram relatados neste fim de semana em uma entrevista ao NYT – onde ele apoiou Jada.

Ele continuou a abordar a saga em uma postagem irônica no Instagram no domingo… exibindo um vídeo de si mesmo em um barco, aparentemente navegando em mar aberto. Will finge estar cochilando e acorda com vários alertas de telefone, percebendo que consegue dormir apesar de qualquer coisa.

Sua legenda diz: “Notificações desativadas” … e Jada realmente respondeu a isso com emojis risonhos.