Jada Pinkett Smith e a substância que salvou sua vida: “Quando tomei, os pensamentos suicidas foram embora”

Jada Pinkett Smithfez revelações chocantes em uma entrevista bombástica com NBC. A atriz foi entrevistada no programa TODAY da NBC, produzindo algumas manchetes de cair o queixo sobre sua vida pessoal e relacionamento com Will Smith.

Por que Jada Pinkett e Will Smith escondem o divórcio desde 2016?MC

Jada considerou suicídio

Pinkett discutiu em detalhes suas lutas com a saúde mental. Ela foi tratada depressão e ideação suicida na juventude, tendo sido criada por pais que abusavam de substâncias.

Tão severas foram suas lutas que ela quase cometeu suicídio quando tinha 40 anos, há 13 anos. “Quando fiz 40 anos, senti muita dor. Não conseguia descobrir uma saída além da morte. Então, fiz um plano.”

Quando completei 40 anos, senti muitas dores. Eu não consegui descobrir uma saída além da morte Jada Pinkett Smith

Ela até explicou à NBC que ela começou a ouvir vozes que lhe diziam para acabar com sua vida. “‘Apenas se mate. Você não vale nada, você não é uma merda’.”

A situação ficou tão ruim que ela começou a planejar a própria morte: “Comecei a procurar lugares, penhascos onde pudesse sofrer um acidente, porque não queria que meus filhos pensassem que a mãe deles havia se suicidado”.

A droga que salvou a vida de Pinkett



Jada explicou que houve uma substância em particular que salvou a sua vida. “A ayahuasca me ajudou, me deu um novo relacionamento íntimo comigo mesmo que nunca tive antes. Os pensamentos suicidas desapareceram completamente.”

A Ayahuasca me ajudou, me deu uma nova relação íntima comigo mesma que eu nunca tinha tido antes Jada Pinkett Smith

Vai se tornar uma droga também

Will também desempenhou seu papel ajudando Jada a largar as drogas ela estava tomando por seus problemas mentais. “Assim que conheci Will, abandonei completamente minha saúde mental. Fiquei tão intoxicado por ele e por nossa dinâmica. Eu realmente senti que estava curado. Ele se tornou a droga.”