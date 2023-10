Jada Pinkett Smith finalmente responde aos rumores sobre as preferências sexuais de Will Smith

Jada Pinkett Smith continua promovendo seu novo livro de memórias chamado ‘Valioso‘, que se centra na história de sua vida e cobre todos os aspectos importantes de sua vida no show business, bem como seu casamento com o ator Will Smith. O livro deve chegar às prateleiras e lojas online no dia 17 de outubro e um dos locais que ela usou para promovê-lo é Notícias da NBC‘Especial do horário nobre com Hoda Kotb. No centro de suas revelações está o relacionamento tumultuado com o marido Will Smith, de quem ela está tecnicamente separada desde 2016. No entanto, o casal decidiu não se divorciar oficialmente porque vê seu relacionamento como uma parceria para a vida toda. Além disso, ambos concordam que se amam, mas de uma maneira diferente.

Por que Jada Pinkett e Will Smith escondem o divórcio desde 2016?

Jada Pinkett Smith aborda os rumores gays de Will Smith

Em meio à separação, sempre houve muitos rumores em torno Will Smith e suas preferências sexuais. Nesta entrevista com Kotb, Jada foi questionada diretamente não apenas sobre esses rumores, mas também sobre outros. Entre as fofocas mais selvagens, as pessoas online falavam sobre o casal fazer parte de um casamento aberto, e também alegavam que os dois eram swingers. Mas o boato mais comentado eram suas preferências sexuais. Na verdade, corriam rumores de que pelo menos um deles era gay. Jada disse: “Eu diria que nada disso é verdade. Definitivamente posso entender por que haveria mal-entendidos, mas nada disso é verdade.”

Apesar de já não estarem juntos há muitos anos, o casal ainda decide participar de eventos públicos e dar a impressão de ser uma família funcional. Mas esta revelação de Jada O livro prova que eles estão longe disso, assim como qualquer outra família disfuncional no mundo. Apesar de não se sentirem mais como um casal apaixonado, Jada admite que ainda se sente viva por Will Smith por ser o pai de seus filhos. Mais revelações continuarão chegando à medida que o livro começar a ser lançado e as pessoas estarão lá para ver tudo se desenrolar.