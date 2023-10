Jada Pinkett Smith quebra o silêncio sobre a prisão de Duane “Keffe D” Davis em conexão com o assassinato de Tupac

Jada Pinkett Smith tem falado muito sobre o quão significativo Tupac Shakur era para ela, e agora que Duane “Keffe D” Davis foi preso em conexão com o assassinato de sua amiga, ela enviou uma mensagem via Instagram sobre seus pensamentos sobre a situação.

Jada Pinkett Smith espera algum encerramento

Pinkett Smith postou uma história no IG onde ela foi muito curta e concisa, pois havia apenas uma simples mensagem de esperança “Agora espero que possamos obter algumas respostas e encerrar o assunto. Descanse em paz PAC.”.

Com isso, ela traz de volta o quanto Tupac Shakur significou para ela desde que cresceram juntos em Baltimore e depois continuaram sua vidarelacionamento amigável até que eles se tornassem adultos, ela deixou claro que não houve nenhum ‘envolvimento’ romântico.

Ela também se junta a muitas pessoas que querem justiça pelo assassinato do rapper que se tornou um ícone cultural, como os irmãos de Tupac também mencionaram antes durante as entrevistas, há necessidade de fechamento.

A irmã Sekyiwa Shakur sentiu que algo melhorou após a prisão”,Este é sem dúvida um momento crucial. O silêncio dos últimos 27 anos em torno deste caso falou alto na nossa comunidade. É importante para mim que o mundo, o país, o sistema de justiça, e o nosso povo reconhece a gravidade do falecimento deste homem, meu irmão, filho da minha mãe, filho do meu pai. A sua vida e a sua morte são importantes e não devem ficar sem solução ou sem reconhecimento, por isso sim, hoje é uma vitória, mas reservarei o julgamento até que todos os factos e procedimentos legais estejam completos. Houve várias mãos envolvidas e ainda há muito em torno da vida e da morte do meu irmão Tupac e da nossa família Shakur em geral. Estamos buscando justiça real, em todas as frentes”.