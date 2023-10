Jada Pinkett Smith revela se traiu Will Smith com August Alsina

Jada Pinkett Smith esclareceu seu relacionamento com Will Smithenfatizando que ela não o traiu, apesar de seu conhecido caso com Augusto Alsina.

Ela defendeu as suas ações e também se referiu à sua discussão anterior sobre o Alsina caso em seu programa cancelado “Red Table Talk”

“Eu só preciso que as pessoas saibam, ok, eu não traí Will Smith“, disse ela ao TalkShopLive.

“Não importa o quão triste ele olhasse para aquela mesa.”

Ela também falou sobre sua discussão anterior sobre o Alsina caso em seu programa cancelado “Red Table Talk” e brincou que seu próximo livro de memórias esclareceria por que o programa foi iniciado.

Durante um episódio de “Red Table Talk”, Jada havia mencionado que ela e Smith havia decidido se separar por um período, mas em uma entrevista recente ao noticiário da NBC, ela revelou que eles já estavam separados há anos naquele momento.

Apesar das dificuldades conjugais, Pinkett Smith expressou que ela e Vai estão agora em um “lugar realmente lindo”. Ela enfatizou que eles passaram por um período de separação e chegaram a um espaço amoroso e pacífico em seu relacionamento.

Pressão pública

Jadacom 50 e poucos anos, reconheceu que a pressão e a percepção pública já haviam influenciado sua decisão de permanecerem juntos.

No entanto, eles perceberam que não era uma abordagem realista e desde então têm trabalhado na cura e na recuperação de uma parceria amorosa.

“Há tanto amor, você sabe, entre nós. Coisas diferentes aconteceram nos últimos dois anos e Vai e tenho feito muitas curas juntos”, observou ela.

“E, você sabe, voltamos para essa interdependência, esse lindo espaço amoroso entre nós, e somos uma família, e estamos descobrindo isso, e é lindo descobrir isso. muito amor.”