Jake Paul ainda aguarda oponente para 15 de dezembro, depois que boxeador profissional com 7-1 não conseguiu obter visto

Jake Paul ainda está procurando um oponente para seu retorno em 15 de dezembro, mas originalmente era esperado que ele lutasse contra um boxeador profissional com seu mesmo nível de experiência.

É o que diz a sócia de Paul e coproprietária da Most Valuable Promotions, Nakisa Bidarian, que se dirigiu ao adversário durante a coletiva de imprensa pós-luta no card encabeçado por Amanda Serrano na noite de sexta-feira em Orlando. Embora o co-evento principal para 15 de dezembro esteja confirmado – Shadasia Green enfrenta Franchón Crews-Dezurn em uma luta pelo título dos super-médios WBC – Paul também era esperado para anunciar sua próxima luta no evento.

Infelizmente, esses planos mudaram nos dias que antecederam o card promovido do MVP de sexta-feira.

“Apenas em relação à sexta-feira, 15 de dezembro, havia um plano para anunciar o oponente de Jake Paul naquela noite”, disse Bidarian. “Infelizmente, o adversário, que era boxeador 7-1, não conseguiu visto para vir aos EUA

“Portanto, estamos atualmente analisando opções alternativas para seu oponente, mas o plano é tentar anunciá-lo nas próximas duas semanas.”

Bidarian não anunciou o nome do adversário proposto, embora com base no nível de experiência, não se esperava que Paul enfrentasse Tommy Fury em uma revanche ou potencialmente enfrentasse outro influenciador social ou lutador de MMA de maior nome.

Paul, que possui um recorde próprio de 7-1, há muito tempo anuncia seus planos de enfrentar uma competição mais acirrada enquanto segue sua carreira no boxe profissional, no entanto, ele está mais preso a nomes famosos, em vez de lutadores menos conhecidos e com mais experiência até o momento.

Mais recentemente, Paul despachou Nate Diaz em uma luta de 10 rounds que o colocou de volta no caminho certo depois de perder na decisão dividida para Fury em fevereiro, que conta como a única derrota em seu currículo.

Resta saber quem estará garantido para o adversário de Paul, embora também tenha sido anunciado na sexta-feira que o card acontecerá em Orlando, Flórida, com a DAZN já garantida como parceira de transmissão do evento.

“Estamos fazendo de Orlando a nova casa do boxe, certo? Aqui no Caribe Royale Resort”, disse Bidarian. “Este é o nosso terceiro evento. Voltaremos aqui na sexta-feira, 15 de dezembro, como atração principal com Jake Paul, co-maining com os dois atletas inacreditáveis ​​que você acabou de ver, Shadasia Green e Franchon.

“Será uma noite eletrizante e faremos mais eventos juntos aqui em 2024.”