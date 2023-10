Jake Paul anuncia planos de retornar para sua próxima luta em 15 de dezembro

Jake Paul lutará novamente antes que 2023 chegue ao fim.

O influenciador social que virou boxeador anunciou planos na segunda-feira para uma luta marcada para 15 de dezembro, com o card indo ao ar no pay-per-view DAZN. Paul não anunciou um oponente, embora tenha mencionado KSI e Tommy Fury como possíveis confrontos depois de assistir a luta de seu irmão Logan Paul na noite de sábado passado.

“Oito lutas no boxe e já sou seu maior nome”, disse Paul em comunicado à imprensa. “Provei que posso ser a atração principal dos maiores eventos globais e desafiar as probabilidades. PPV após PPV após PPV, e estou apenas começando.

“Minha missão é ser campeão mundial e estou disposto a fazer o que for preciso para chegar lá. 15 de dezembro é o próximo passo na minha jornada e prometo que você não vai querer perder.”

Paul competiu mais recentemente em agosto, quando despachou o veterano do UFC Nate Diaz por decisão unânime. Essa vitória colocou Paul de volta no caminho certo depois de sofrer a primeira derrota de sua carreira na decisão dividida para o Fury em fevereiro.

Seguindo o card do Misfits Boxing no fim de semana passado, Paul imediatamente convocou a revanche com Fury, que conquistou uma vitória por decisão majoritária sobre KSI no evento principal.

“A revanche do Tommy Fury está aí”, disse Paul. “Tommy vai querer esse dia de pagamento. Dia de pagamento, Tommy. Mas sabendo para onde estou indo, minha melhora, meu novo time que tenho, minha nova mentalidade e me elevando a cada dia na academia de boxe, pelo que vi no Tommy, sei que na revanche vou vencer isso cara. Vou mostrar como aceitar uma derrota, voltar, vencer Nate Diaz e vencer novamente quando chegar a hora de colocar tudo em risco.

“Respeito ao Tommy por permanecer invicto, 10-0. Estou animado para voltar atrás assim que pudermos.”

Claro, Paul também brincou dizendo que ainda queria “decapitar” KSI depois de eles terem travado uma longa guerra de palavras nos últimos anos. KSI começou no boxe com duas lutas contra Logan Paul antes de os rivais se tornarem amigos e lançarem as bebidas Prime Energy juntos.

Com Paul provocando seu retorno em dezembro, provavelmente não demorará muito para que ele revele um oponente, especialmente com a data faltando quase exatamente três meses.