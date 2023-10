Jake Paul zomba de Dillon Danis como ‘o pior lutador que já vi’, critica KSI agindo como ‘o pior perdedor do mundo’

Jake Paul não estava lutando na noite de sábado em Manchester, Inglaterra, mas ele definitivamente passou muito tempo sob os holofotes enquanto encurralava seu irmão Logan Paul e depois ficava de olho na luta principal entre os rivais de longa data KSI e Tommy Fury.

O boxeador profissional com 7-1, que recentemente derrotou Nate Diaz por decisão, quase se envolveu em uma briga depois que Dillon Danis foi desclassificado por tentar aplicar uma guilhotina, o que levou à invasão da segurança no ringue para manter os lutadores separados. . Paul pulou direto no meio, implorando para que a segurança o deixasse chegar até Danis, embora a confusão tenha terminado antes que mais socos fossem dados.

Depois disso, Paul zombou de Danis por sua atuação depois de passar semanas falando mal, o que incluiu dezenas e dezenas de postagens nas redes sociais dirigidas à noiva de Logan Paul, Nina Agdal.

“Dillon é um ‘L’, é um [loss]”, disse Paulo no YouTube. ” Que pessoa embaraçosa. Provavelmente o pior lutador que já vi em toda a minha vida. Ele falou toda essa merda e não apoiou de forma alguma. Agora ele tem que voltar à vida real.

“É engraçado porque ele tentou fazer jiu-jitsu e wrestling e todas essas coisas e Logan o impediu. Então Logan também venceu a luta de MMA. Estou muito feliz pelo meu irmão”

Além de sua derrota na luta de boxe, Danis ainda enfrenta uma ação movida por Agdal por danos depois que ele postou fotos e vídeos sexualmente explícitos dela online, ao mesmo tempo em que alegou que a duas vezes lutadora do Bellator postou material roubado de sua conta hackeada no Snapchat.

Danis terá o seu dia no tribunal por causa dessas alegações e Paul ficou mais do que feliz em lembrá-lo de que as palavras têm consequências.

“Lembre-se, o bem sempre vence o mal”, disse Paul. “As pessoas podem ficar online o quanto quiserem, fazer bullying cibernético, trollar, postar memes, mas quando se trata da vida real e enfrentar essas palavras e apoiá-las, a merda muda.”

No que diz respeito ao evento principal do Prime card, Paul teve especial interesse naquela luta porque Tommy Fury derrotou KSI por decisão da maioria em uma luta sem brilho que quase não produziu nenhum destaque. Claro, Paul sofreu a única derrota de sua carreira em uma decisão dividida para Fury em fevereiro, mas ele também manteve uma rivalidade de longa data com KSI sobre um possível encontro no ringue.

Após a derrota no sábado, KSI reclamou que o resultado foi um “roubo” enquanto anunciava planos de interpor recurso da decisão dos juízes.

“Ver KSI simplesmente se desintegrando, agindo como o pior perdedor do mundo”, disse Paul. “Eu sabia disso, esperava isso. O ego desse garoto está fora de controle. Chutando as telas, chorando, gaguejando, pedindo recurso. Esse cara tem 30 anos agindo assim.

“Encare isso como um homem. Não seja um péssimo perdedor. Você perdeu. Tommy teve um ponto deduzido e você ainda perdeu.”

Embora Paul tenha dado crédito a Fury pela vitória, ele não pensou muito no desempenho de nenhum dos lutadores depois que a maior parte do caso de seis rounds foi gasto no clinch.

A contagem de socos foi dramaticamente baixa e nem KSI nem Fury realmente causaram muitos danos. Na opinião de Paul, Fury apresentou um desempenho muito melhor contra ele quando se enfrentaram em fevereiro.

“Não fiquei impressionado com nenhum dos dois”, disse Paul. “Acho que Tommy lutou muito melhor contra mim. Ele entrou mais preparado. Esta noite ele estava com os pés no chão, meio desajeitado e KSI foi bom para uma rodada e ficou cansado depois disso. Mas ainda quero decapitar KSI. Temos que terminar o que começamos e a revanche do Tommy Fury está aí. Tommy vai querer esse dia de pagamento. Dia de pagamento, Tommy.

“Mas sabendo para onde estou indo, minha melhora, meu novo time que tenho, minha nova mentalidade e me elevando a cada dia na academia de boxe, pelo que vi no Tommy, sei que na revanche vou vencer Aquele cara. Vou mostrar a vocês como enfrentar uma derrota, voltar, vencer Nate Diaz e vencer novamente quando chegar a hora de colocar tudo em risco.”

Paul não marcou nenhuma luta desde sua vitória sobre Diaz, mas parece que agora ele está buscando a revanche contra Fury após sua vitória contra KSI no sábado.

“Respeito a Tommy por permanecer invicto, 10-0”, disse Paul. “Estou animado para voltar atrás assim que pudermos.”