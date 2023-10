Jake Shields acusado de agressão por contravenção após suposto ataque a Mike Jackson, mandado emitido

O ex-desafiador ao título do UFC e técnico de MMA, Jake Shields, foi acusado de contravenção após uma suposta agressão a Mike Jackson em dezembro passado no UFC Performance Institute.

De acordo com os registros judiciais online, Shields, 44, é acusado de uma única acusação de agressão por contravenção. Uma intimação foi emitida para o lutador aposentado em 9 de agosto, mas ele não compareceu à acusação em 21 de setembro. No mesmo dia, um mandado de prisão foi emitido para sua prisão.

Até o momento, Shields não foi detido ou mantido sob custódia com base na acusação de contravenção. O lutador não respondeu imediatamente a vários pedidos de comentários.

Durante uma entrevista recente ao MMA Fighting antes de sua luta em 14 de outubro contra o rival online Pat Miletich, Jackson, 38, revelou as acusações em um discurso retórico contra Shields.

“Ele é um pedaço de merda”, disse Jackson. “Jake Shields, sei que alguém vai lhe contar sobre isso. É melhor você se comportar da melhor maneira, seu covarde. Porque o homem está olhando [for you].

“Ele tem um mandado de prisão emitido porque é um covarde de merda. Então ele está essencialmente fugindo. Ele está se esquivando dos policiais porque eles querem pegá-lo. O [district attorney] quer deixar sua bunda muito boa. Então isso vai acontecer.”

A altercação entre Jackson e Shields começou no Twitter com uma discussão sobre raça e política. A situação eclodiu em dezembro passado, quando os dois lutadores treinavam no UFC PI, em Las Vegas.

Shields postou um vídeo em sua conta no Twitter e se gabou do incidente, que parecia mostrá-lo em cima de Jackson, dando socos enquanto a multidão assistia ao desenrolar da confusão.

“Finalmente encontrei o idiota do Mike Jackson”, escreveu Shields. “Ele rapidamente descobriu a diferença entre chamar as pessoas de nazistas pessoalmente e no Twitter. Este racista tem sorte porque muitas pessoas estavam lá para salvar seu patético traseiro racista.”

Jackson afirmou que Shields o atacou sem provocação ou aviso, o que o levou a apresentar queixa à polícia de Las Vegas.

Jackson disse que tentou marcar uma luta de boxe contra Shields para resolver suas diferenças no ringue, mas a luta nunca deu certo.

“Ele está colando esta narrativa online de que estou com medo dele e ele me gritou”, disse Jackson. “Em primeiro lugar, o cara me atacou por trás como o covarde que ele é. Multar. Ele disse que queria lutar. Eu dei a ele condições para lutar. Concordamos com os termos da luta e então ele me atacou por trás.

“Ele concordou em me boxear. Essas são as palavras dele. OK, você concordou em me boxear, aqui estão os termos. Seguimos as regras do PRIDE, primeiro round de 10 minutos, e cada round seguinte dura cinco minutos. Não há limite de rodadas. Vamos até que alguém desista ou seja nocauteado, e será em um stream pay-per-view e dividiremos os lucros – 60% para o vencedor e 40% para o perdedor. Ele fica tipo ‘Não, foda-se, você é um idiota, eu quero lutar com você no UFC 1, regras rígidas.’ Você é um pedaço de merda.

“Tudo bem, eles têm um mandado de prisão contra você, Jake Shields, seu nazista covarde de merda. Eles estão vindo atrás de você, garoto – é melhor você tomar cuidado.”

Num caso de contravenção, a aplicação da lei normalmente não procura um suspeito; as prisões geralmente ocorrem durante batidas de trânsito de rotina, quando os policiais descobrem que um mandado judicial foi emitido.

Se condenado, Shields poderá pegar até seis meses de prisão e multa de até US$ 1.000.