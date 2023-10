Jalen Hurts usou joelheira contra os Dolphins: ele está machucado?

EUna segunda metade do Filadélfia Eagles‘ vitória convincente por 31-17 sobre o Golfinhos de Miami no Sunday Night Football, os fãs notaram que Jalen dói estava usando uma cinta no joelho esquerdo.

Quando questionado sobre seu aparente desconforto, Machuca tranquilizou a todos, afirmando que “ficaria bem”.

Machuca confirmou que colocou a cinta no intervalo, mas não especificou quando ou como ocorreu a lesão.

Esta revelação aumentou as preocupações entre os fãs e o Águias‘ equipe treinadora.

Zagueiro reserva Marcus Mariota foi visto se aquecendo durante o jogo, sugerindo que ele poderia precisar substituir Hurts. No entanto, Machuca eventualmente voltou ao campo.

Grandes jogos pela frente

Essa lesão Machuca é um desenvolvimento significativo que será acompanhado de perto nos próximos dias, à medida que o Águias enfrentará confrontos cruciais da NFC East nas próximas semanas contra o Comandantes de Washington e a Dallas Cowboys.

Uma lesão no joelho de um quarterback, especialmente um como Machucaque confia nas suas capacidades de dupla ameaça, poderá ter um impacto profundo na Águias‘ temporada.

Se Machuca estiver comprometido de alguma forma, seriam necessários ajustes na estratégia ofensiva da equipe, potencialmente com Mariota tomando as rédeas, embora seu NFL a consistência tem sido questionável.

Esta situação levantou preocupações sobre o futuro desempenho e estabilidade do Águias‘ofensa.