Ja’Maar Chase marca seu primeiro touchdown da temporada contra os Cardinals

Cincinnati receptor estrela, Ja’Marr Chase, finalmente mostrou todo o seu potencial no domingo, melhorando o que tinha sido uma temporada bastante abaixo da média até então. Entrando no jogo, Perseguir acumulou 29 recepções para 284 jardas, principalmente sem touchdown. No entanto, no final da segunda campanha contra o Cardeais do Arizonaas coisas começaram como muitos esperavam.

O jovem recebedor rapidamente marcou cinco recepções para 53 jardas e, mais importante, registrou seu primeiro touchdown da temporada. O passe crucial de 2 jardas do quarterback Joe Toca solidificado Perseguiro papel fundamental da Bengalas‘ ataque e, sem dúvida, deu o tom do jogo.

Bengals e Burrow começaram bem

O Bengalas assumiu a liderança desde o início. Embora eles não pudessem capitalizar com outro touchdown do Arizona 7 na posse subsequente, eles conseguiram manter o ímpeto. Um field goal de 40 jardas de Evan McPherson, depois de um infeliz saco de Toca ainda significava que os Bengals saíram com pontos.

Esses primeiros sucessos trouxeram Bengalas para uma vantagem de 10-0, empatando sua maior margem do ano. Embora isso não tenha durado muito, o Cardeais subiu e superou o déficit, agora liderando por 14-10.

A sinergia entre Perseguir e Toca foi particularmente notável. O quarterback que iniciou o jogo também estava em chamas, produzindo sem dúvida seu melhor desempenho da temporada. Com uma largada impressionante de 11 de 12 totalizando 95 jardas Toca demonstrou precisão, compostura e uma conexão clara com seu corpo receptor, particularmente Perseguir.

Os Bengals esperam fechar este jogo e acertar o ataque contra um time surpreendentemente competitivo do Ariznoa Cardinals.