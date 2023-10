Jamal Adams volta após 385 dias… sofre uma concussão na nona jogada

J.Amal Adams estava feliz por estar de volta à ação pelo Seattle Seahawks pela primeira vez em 385 dias, mas a alegria durou apenas nove partidas no Monday Night Football contra o Giants. Adams, que esteve ativo pela primeira vez desde que sofreu uma ruptura no quadríceps em 12 de setembro do ano passado, caiu para enfrentar o QB Daniel Jones dos Giants e teve problemas para se levantar.

Visivelmente com uma concussão, a segurança dos Seahawks foi examinada na tenda médica azul. O impacto do joelho de Jones no capacete foi o que causou a lesão. Jamal Adams, poucos minutos depois, estava visivelmente chateado por não ter sido autorizado a voltar ao jogo.