James Harden não compareceu ao treino do Philadelphia 76ers

James Harden não foi visto em lugar nenhum no treino do Philadelphia 76ers na quarta-feira.

Esperava-se que o guarda estivesse presente no treino, segundo a ESPN, mas agora é o capítulo mais recente no impasse contínuo entre os dois lados.

Endurecer tem buscado uma troca fora do time desde que adquiriu sua opção de jogador de US$ 35,6 milhões para a temporada 2023/24. Na semana passada, ele afirmou que poderia fazer sua estreia na pré-temporada em casa, na sexta-feira, contra o Atlanta Hawks.

No entanto, depois de participar de uma reunião com a equipe no domingo em Nova York, fontes disseram à ESPN que Endurecer esteve em Houston nos últimos dias.

Agora, os 76ers vão esperar para ouvir Endurecer e dar-lhe a oportunidade de explicar a sua ausência antes de decidir como seguir em frente.

James Harden diz que é tarde demais para reparar relacionamento com os SixersParker Johnson

Harden revelando suas frustrações

O último incidente se soma à novela em andamento entre Endurecer e os 76ers. O guarda deixou claro que está frustrado porque seu desejo de ser negociado com o Clippers de Los Angeles não foi concedido.

Adrian Wojnarowski, da ESPN, disse que as duas equipes mantiveram negociações nos últimos dias, mas que há uma lacuna considerável entre elas quando se trata de um pacote comercial.

Endurecer estava anteriormente empatado com o presidente de operações de basquete do 76ers Daryl Morey depois que este último o trouxe para o Foguetes Houston antes da temporada 2012/13.

Essa relação deteriorou-se, com Endurecer chamando Morey de “mentiroso” durante um evento de calçados na China em agosto.

Harden reiterou na sexta-feira passada que o relacionamento estava irreparável, referindo-se a Morey como “o front office” sem nunca dizer seu nome.

“Não,” Endurecer disse quando questionado se as coisas entre ele e Morey poderia ser resolvido. “Isso nem é sobre essa situação – isso é na vida. Quando você perde a confiança em alguém, é como um casamento… você perde a confiança em alguém, entende o que quero dizer?

“Eu e o front office tivemos um relacionamento muito, muito bom durante uma década. Houve comunicação constante, entende o que quero dizer? Não houve comunicação depois que perdemos [to Boston in the playoffs].”

Endurecer teve média de 21 pontos, 10,7 assistências e 6,1 rebotes por jogo na última temporada, quando o 76ers avançou para as semifinais da Conferência Leste antes de perder para o celtas de Boston em sete jogos.