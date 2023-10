Japi ABRE CARGOS para Ajudante, Auxiliar e mais!

A Japi, empresa que está entre os maiores fornecedores de materiais para construção e jardinagem no país e é referência no segmento, está com ótimas opções de emprego disponíveis no presente momento. Desse modo, antes de falar com mais ênfase sobre a empresa, consulte a lista de opções vagas:

Ajudante de Acabamento – Jundiaí – SP – Efetivo;

Ajudante de Montagem – Produção – Jundiaí – SP – Efetivo;

Ajudante de Produção – ROTOMOLDAGEM – Jundiaí – SP – Efetivo;

Assessor de Vendas – Holambra – SP – Efetivo;

Assistente de Suprimentos – Jundiaí – SP – Temporário;

Auxiliar Administrativo – Jundiaí – SP – Efetivo;

Auxiliar de Custos – Jundiaí – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – Jundiaí – SP – Banco de talentos;

Estagiário (a) em Engenharia e Arquitetura – Jundiaí – SP – Estágio;

Jovem Aprendiz Administrativo – Jundiaí – SP – Aprendiz;

Jovem Aprendiz de Produção – Jundiaí – SP – Aprendiz;

Promotor de Vendas – Externo – Jundiaí – SP – Efetivo.

Mais sobre a Japi

Sobre a Japi, é importante frisar que a empresa fica em um parque industrial de 73.000 metros quadrados com 32 metros quadrados de área construída na cidade de Jundiaí-SP, e conta com cerca de 450 colaboradores.

Além disso, são 270 escritórios de representação e mais de 13 mil pontos de vendas espalhados pelo Brasil, onde são encontrados os mais de 2.000 itens para construção civil e decoração, entre eles, louças e metais sanitários, vasos de jardinagem, acessórios para banheiros, materiais hidráulicos, ferramentas, entre outros.

Por fim, considera que a qualidade de produtos e de serviços é essencial, e a busca no dia a dia. Valoriza a formação de mão de obra e a liderança pelo exemplo e acredita que relações duradouras só existem com respeito, ética e transparência.

O que fazer para se candidatar?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.



