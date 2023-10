Jared Goff é real: eleito o jogador ofensivo da semana na NFC

Eno início desta semana, elogiamos Jared Goffo excelente desempenho da Leões de Detroit quarterback, e parece que a NFL concorda conosco. Goff foi nomeado o Jogador Ofensivo da Semana 6 da NFC por seu desempenho impressionante contra o Bucaneiros de Tampa Bay.

Nesse jogo, Goff completou impressionantes 30 de 44 passes para 353 jardas, com média de 8,0 jardas por tentativa. Ele também lançou dois touchdowns, mostrando sua habilidade de liderar o ataque dos Leões de forma eficaz. Sua classificação de passador de 107,5 o classificou em quinto lugar entre todos os quarterbacks na Semana 6, enquanto seu QBR de 78,7 foi o mais alto de toda a NFL.

Tanner Engstrand, coordenador do jogo de passes dos Leões, elogiou a agilidade mental de Goff e a rápida tomada de decisões em campo. Engstrand disse: “Acho que ele está jogando mentalmente em um nível muito rápido. O processamento é como, ‘Ok, vamos lá.’ Vai de 1 para 2 para 3 para 4 ou o que for preciso. Ele está vendo a defesa pré-snap, ele está tendo uma ideia do que precisa acontecer, o que ele está esperando. Então eu acho que há muitos diagnósticos acontecendo. pré-snap isso realmente o coloca em posição de ter aquele sucesso pós-snap. E ele está jogando a bola para fora.

Essa não é a primeira vez Goff recebeu este prestigioso prêmio. Na verdade, é a quinta vez que vence, mas apenas a segunda vez com os Leões. A última vez que ele conquistou a honra semanal foi na semana 13 da temporada de 2021, quando levou o Detroit à primeira vitória sob o comando do técnico principal. Daniel Campbellliderança. O desempenho de Goff em três touchdowns, incluindo uma pontuação no último segundo para Amon-Ra St.selou o acordo para os Leões.

Goff está tendo uma de suas melhores temporadas de todos os tempos

O desempenho excepcional de Goff também lhe rendeu uma indicação ao prêmio FedEx Air Player of the Week. Este prêmio votado pelos fãs reconhece as melhores performances de quarterback da semana. Se você acredita que Goff merece esse reconhecimento, vote nele.

No geral, o sucesso recente de Goff é uma prova de seu crescimento como zagueiro e de sua capacidade de se adaptar a novos ambientes. Apesar de enfrentar desafios e críticas ao longo de sua carreira, Goff continua se provando em campo. Com sua acuidade mental e braço forte, ele se tornou uma força a ser reconhecida na NFL.