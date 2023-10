Jason Kelce revela se Taylor Swift será convidada para seu podcast “New Heights”: “Travis vai me matar”.

Filadélfia Eagles centro e apresentador de podcast Jason Kelce descartado Taylor Swift como seu convidado dos sonhos para o “Novas alturas” transmissão. Brincando sobre seu irmão Travis “matá-lo” por tal escolha, Jasão foi para o seu Tia Judy em vez de.

Brittany Mahomes e Taylor Swift têm um vínculo inegável no jogo dos ChiefsParker Johnson

“Acho interessante conversar com… ah cara. Vou manter as coisas com calma… não posso dizer Taylor Swift, vamos lá. É muito óbvio, e Travis vai me matar”, Jasão admitiu.

Para evitar possíveis problemas com seu irmão, o Kelce mais velho garantiu: “Vou com meu Tia Judy; temos que pegar meu Tia Judy no podcast!”

No entanto, ambos Travis e Taylor os fãs ainda esperam que o “Bad Blood” cantora fará uma aparição no Kelces’ podcast.

Problemas com o pai de Travis

Adorável versão infantil de Taylor Swift e Travis KelceParker Johnson

Também não é a primeira vez que o Kelce mais novo encontrou-se em águas profundas devido ao seu amigas relacionamento inicial com o resto de sua família.

Vale lembrar que no jogo da Semana 7 do NFL – em que Travis e seu Chefes de Kansas City derrotou o Denver Broncos 19-8 – o pai de ambos os jogadores, Ed Kelcefoi visto conversando por vários minutos com o pop star.

Durante uma de suas transmissões mais recentes, Jasão assumiu a tarefa de imaginar o que estava acontecendo em seu irmão mente naquele momento.

“[Dad] não deveria estar conversando com Taylor Swift”, Jason especulou sobre o assunto. Além disso, ele se atreveu a imaginar a conversa: “ele está dizendo ‘peguei todos os seus CDs da biblioteca local e estou gravando-os no meu computador’”.

Travispor sua vez, disse simplesmente: “Essa é uma conversa assustadora. Me sinto péssimo por Taylor.”

Travis leva seu relacionamento para o próximo nível

Na semana passada, surgiu a notícia de que Travis Kelce tinha decidido compre uma mansão nos subúrbios de Cidade de Kansas, Missouripara dar mais privacidade ao seu romance com Taylor Swift.

O imóvel está localizado no bairro de Leawood e tinha um preço de tabela de US$ 6,9 milhões em setembro de 2022.

Tem seis quartosseis casas de banho, e está construída numa área de 17.000 pés quadrados.