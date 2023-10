Jean-Claude Van Damme revela que foi impedido de atuar em ‘Velozes e Furiosos’ de Vin Diesel

Fou várias décadas, Jean Claude Van Damme foi um dos atores mais requisitados de Hollywood e da indústria cinematográfica em geral. Ele se tornou um ícone dos filmes de ação e alguns de seus filmes permanecem populares até hoje. Portanto, parece quase impossível pensar que sua imagem não caberia em uma das melhores sagas de ação e entretenimento, ‘Velozes & Furiosos‘.

Mas as palavras de Van Damme desencadearam toda a polêmica porque ele quase concordou com ‘Velozes e Furiosos’, em entrar na saga como ator. O ator havia conversado com a ‘família’, como é chamada a produção do filme, mas uma das estrelas do cinema negou.

Vin Diesel chegou e disse não: “Não, eu não quero ele”.

Vin Diesel supostamente bloqueou Van Damme de ‘Fast & Furious’

Segundo as palavras de Van-Damme, é isso que Vin Diesel disse, um retumbante não à saga do filme, na entrevista ao The Telegraph. Até o momento, o ator aludido por Van Damme não negou suas palavras nem emitiu comunicado.

Por outro lado, Van-Damme deixou uma ‘mensagem’ a Vin Diesel com outras declarações: “As pessoas têm conhecido um Tesla no ecrã através de CGI lindo e perfeito, mas algumas pessoas querem voltar a conduzir com a caixa manual.

“Você entende o que quero dizer? Algumas pessoas preferem. Nem todas. Eu sou aquela mudança para manual.”

A vez que Van Damme usou cocaína no set

Por outro lado, Van Damme é notório por ser conflituoso em filme fotos. Um dos mais conhecidos foi o filme ‘Street Fighter: The Last Stand’, de 1994, onde usou cocaína no set.

“Eu não podia falar sobre isso naquela época, mas posso agora. Jean-Claude enlouquecia com cocaína. O estúdio contratou uma pessoa para assisti-lo, mas infelizmente ele foi uma má influência”, disse um roteirista da produção.

“Van Damme ligava dizendo que estava doente tantas vezes que precisava procurar no roteiro outras coisas para filmar, não podíamos simplesmente parar. Em duas ocasiões, os produtores o deixaram ir para Hong Kong, e nas duas vezes ele estava atrasado. Às segundas-feiras ele nem aparecia.