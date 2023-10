Jeff Bezos compra mansão de vizinho na Flórida por US$ 79 milhões

A nova casa do Jeff tem 7 quartos e 14 banheiros e vem com todos os recursos… estamos falando de home theater, adega, biblioteca, dependência de empregada, piscina e sauna.

Lauren Sanchez O noivo de até conseguiu um desconto na propriedade… a propriedade foi anteriormente listada em maio por US$ 85 milhões, e Jeff a comprou na quinta-feira por US$ 6 milhões a menos.

Jeff supostamente comprou uma casa de 3 quartos ao lado desta nova em agosto por US$ 68 milhões em um negócio fora do mercado… então será interessante ver o que ele fará com as propriedades vizinhas.