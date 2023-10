Jenelle Evans e David Eason, filho em fuga, provavelmente acusações de agressão e negligência

Jenelle Evans dar David Eason em breve poderá enfrentar acusações de agressão e negligência na saga em andamento com o filho de 14 anos de Jenelle, Jace … TMZ aprendeu.

O TMZ divulgou a história… os policiais começaram a tratar a situação de Jace como uma possível caso de negligência depois do jovem adolescente fugiu de casa pela terceira vez em cerca de um mês.

Os policiais dizem que Jace disse aos policiais que David o agrediu e parecia ter marcas visíveis no pescoço e no braço, tornando a investigação muito mais séria. Além do mais, fomos informados de que há um vídeo da suposta agressão e que os policiais o possuem.