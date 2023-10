Jennifer Garner ‘copia’ o visual mais recente de Jennifer Lopez: eles estão sincronizados?

Jennifer Garner fez uma declaração de moda no “Good Morning America” ​​ao vestir uma saia midi Valentino rosa no valor de US$ 5.500, uma reminiscência de um look recente usado por seu ex-marido Ben Afflecka esposa, Jennifer Lopez.

Garner combinou a saia com uma blusa de botão branca e complementou com um cinto preto com fivela dourada.

Este conjunto elegante ecoou LópezVestido floral rosa e branco de Bach Mai, usado no Daytime Beauty Awards.

LópezO vestido apresentava flores pintadas à mão, decote em V profundo e parte inferior com babados, que ela combinou com acessórios fúcsia combinando.

Eles mantêm um bom relacionamento

Garner e López parecem ter um relacionamento amigável. Lopez até falou sobre suas inseguranças pós-gravidez ao entregar um prêmio em um evento.

Mais cedo, López foi visto em traje casual em Garnerestá em casa, usando óculos pretos grossos semelhantes aos Garnerpróprios óculos de 2022.

Os Jens, como são carinhosamente chamados, supostamente mantêm uma relação positiva de co-parentalidade, com fontes sugerindo que eles superaram o drama de seu passado e criaram um ambiente harmonioso para seus filhos.

“O drama do passado e as emoções do divórcio já se foram e todos estão fazendo com que tudo funcione”, disse uma fonte ao Daily Mail. “É realmente uma situação de co-parentalidade muito feliz.”

Affleck e Garner foram casados ​​​​de 2005 a 2018 e têm três filhos: Violet, 17, Seraphina, 14, e Samuel, 11.