Jennifer Lopez apresenta sua nova coleção com fotos deslumbrantes em lingerie sexy

Jennifer Lopez não poupou na sensualidade ao anunciar a sua nova coleção de lingerie, que desenhou em colaboração com a Intimissimi.

A artista de 54 anos exibiu sua figura espetacular vestindo a lingerie de renda em tom nude, finamente enfeitada com toques de cristal, em uma série de fotos que fizeram seus fãs falarem.

Roberto Ortega

“Apresentando minha coleção @IntimissimiOfficial THIS IS ME…NOW de Verona a Hollywood e feita com amori”, é a mensagem com a qual a ‘Diva do Bronx’ legendou as fotos tiradas pelo fotógrafo Norman Jean Roy.

Em comunicado, conforme Page Six, a cantora disse: “Lingerie é profundamente íntima – é um abraço que permite que você se sinta livre e bonita”.

A Intimissimi revelou que a coleção faz parte dos primeiros designs de JLo e de seu álbum de mesmo nome, que “investiga sua jornada profundamente transformadora de desenvolvimento pessoal”.

“O nome da coleção e o sortimento de produtos resumem a essência de sua evolução, auto-reflexão e aceitação de seu verdadeiro eu”, escreveu a marca italiana de lingerie.

JLo e as coisas simbólicas que ela incluiu na coleção de lingerie

O comunicado de imprensa também esclarece alguns dos significados ocultos por trás das escolhas de JLo para sua coleção. Entre eles está um amuleto de beija-flor que representa “sorte, resiliência e energia vibrante” e “tem um significado profundo para ela”.

Ela também usava um tom verde jade em referência à sua cor favorita, e seu marido Ben Affleck até a pediu em casamento com um anel de noivado de diamante verde extremamente raro.

“Eu sempre digo que a cor verde é minha cor da sorte. Talvez você se lembre de um certo vestido verde. Percebi que há muitos momentos na minha vida em que coisas incríveis aconteceram quando eu estava usando verde.” López revelado em um de seus boletins informativos.