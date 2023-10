Jennifer Lopez deslumbra o público com um vestido floral no Daytime Beauty Awards

Jennifer Lopez surpreendeu o público com um vestido floral incrível ao aparecer no Daytime Beauty Awards.

Ela estava lá para apresentar seu treinador de longa data, Tracy Andersoncom prêmio de Outstanding Achievement in Fitness Award no evento.

JLo postou algumas fotos suas antes do evento no Instagram, que recebeu cerca de 662.000 curtidas e 8.300 comentários de uma parte de seus adorados 252 milhões de seguidores.

Ela usou um vestido floral rosa e branco, com a estampa florida dominando a parte inferior do look. O vestido exibia seus braços e peito, enquanto ela acompanhava o vestido com uma bolsa rosa forte e salto alto rosa. O vestido fez parte da coleção Resort 2023.

No rosto, ela usava blush e batom rosa para chamar a atenção para seus traços, incluindo as maçãs do rosto proeminentes.

Os comentários de seus fãs incluíram: “De jeito nenhum ela tem 54 anos”, “A flor mais bonita do jardim”, “O visual todo é deslumbrante” e “A MÃE É MÃE”.

Ao subir ao pódio para entregar o prêmio à amiga, ela disse: “Tracy Anderson se destaca como a criadora original cujos métodos e dedicação ao seu trabalho a mantêm no topo de seu jogo”.

Anderson respondeu no Instagram de JLo escrevendo: “@jlo você é um ser humano extraordinário! Seu amor em movimento é completamente animador! Obrigado por estar lá para me apoiar! Tenho todo o respeito do mundo por você!”

O preparador físico teve uma série de clientes importantes separados de Lopez, que inclui Victoria Beckham, Madonna e Gwyneth Paltrow.

Ela é conhecida por desenvolver um regime que visa os ‘músculos acessórios’, que são pequenos grupos musculares que, se treinados, ajudam a melhorar a definição e o tônus ​​​​de todo o corpo.