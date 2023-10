Jennifer Lopez e Ben Affleck se reconciliam durante a refeição drive-thru do McDonald’s após uma grande discussão

O relacionamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck parece ser uma espécie de montanha-russa às vezes. Os dois foram regularmente confrontados com discussões intensas antes de se reconciliarem rapidamente por causa de um jantar romântico ou férias exóticas em algum lugar.

Nesse sentido, os últimos dias poderiam ser uma representação microscópica do relacionamento do famoso casal. No início desta semana, os fãs de ‘Bennifer’ ficaram preocupados depois que o casal foi flagrado tendo uma tensa troca de palavras enquanto estava sentado no carro de Ben em Los Angeles. Ambos pareciam bastante distantes após a briga verbal e o incidente geraram rumores de mais uma desavença.

Problemas resolvidos



Os fãs ficaram aliviados ao ver JLo e Affleck se dando bem novamente na quinta-feira. O casal parecia ter acalmado as coisas depois que foram vistos se reconciliando atrevido drive-thru do McDonalds.

Foi difícil decifrar o que os dois comeram, mas JLo parecia estar gostando do que poderia ser um sanduíche, enquanto Ben tomava um gole de refrigerante. Os dois estavam em bons espíritos e sorriram um para o outro enquanto desfrutavam de um fast food travesso – uma pausa bem-vinda em suas dietas rígidas.