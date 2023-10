Jennifer Lopez explode com os paparazzi e faz gesto grosseiro

Jennifer Lopez, a popular artista e atriz, recentemente ganhou as manchetes devido a um polêmico incidente com paparazzi. Em foto captada por fotógrafos, ‘JLo’ demonstrou seu descontentamento e expressou sua frustração de forma peculiar ao fazer um gesto rude com o dedo.

O incidente ocorreu enquanto Lopez estava com seu parceiro, Ben Affleck, em uma de suas visitas regulares à rede de restaurantes fast-food McDonald’s. Surpreendentemente, parece que este icónico casal de Hollywood desenvolveu um gosto peculiar pela marca global como o seu local preferido para tomar o pequeno-almoço.

Embora as câmeras tenham capturado o momento em que Jennifer Lopez fez seu gesto em direção aos paparazzi, não está claro o que desencadeou sua reação.

O incidente gerou diversas opiniões e reações nas redes sociais e na mídia. Alguns apoiam ‘JLo’ por defender sua privacidade, enquanto outros criticam seu gesto rude, mas o que muitos dizem é que as celebridades são pessoas reais e têm direito à privacidade e a expressar suas emoções.

Jennifer Lopez, Ben Affleck e suas últimas polêmicas

Além deste episódio, há relatos que sugerem que a relação entre Jennifer Lopez e Ben Affleck, conhecido como ‘Bennifer’, poderá enfrentar algumas tensões, já que algumas fontes afirmam que as discussões no carro são constantes.

Os fãs de ‘Bennifer’ estão consternados com as notícias que surgiram em torno do casal, já que os paparazzi flagraram o casal parecendo bastante chateado um com o outro, onde aparentemente tiveram uma discussão que deixou os dois bastante nervosos.

O casal foi fotografado em Los Angeles dentro de um carro, e é bastante preocupante, pois nenhuma das imagens que se tornaram virais mostra o casal resolvendo o mal-entendido, com ‘JLo’ parecendo particularmente irritado com Affleck, que está no banco do motorista tentando por favor, o porto-riquenho.