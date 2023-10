Jeremy Allen White e Rosalía compram flores no Farmers Market

Jeremy Allen Branco e cantor Rosália fez uma viagem de um dia a um mercado de agricultores de Los Angeles… alimentando ainda mais os rumores de namoro das últimas semanas com um buquê gigante de flores.

Os dois foram vistos no domingo, com a estrela de “The Bear” carregando um grande buquê, enquanto a jovem de 31 anos também segurava uma flor na mão, provavelmente um presente de Jeremy.

Ambos pareciam bastante casuais e confortáveis ​​um com o outro… o ator usava um cardigã cáqui, calças pretas largas e um boné de beisebol. Rosalía com moletom tie-dye azul, short branco e bota biker com fivela.

Embora os dois ainda não tenham confirmado seu status de relacionamento, as fotos são bastante reveladoras, sem mencionar que o avistamento deles ocorre depois que eles alimentaram especulações de romance na semana passada com um jantar e uma exibição de “Coisas Selvagens” em Los Angeles.



05/08/23 ANTECEDENTES

Lembre-se, foi em agosto, quando White estava gravata com trava manchada com atriz Ashley Moore em uma demonstração pública de afeto. O beijo aconteceu em meio ao divórcio de sua ex-esposa Addison Timlin com quem divide duas filhas pequenas, Ézer dar Dolores.

TMZ divulgou a história que Addison tinha pediu o divórcio em maio, após três anos de casamento. Eles pareciam ser amigáveis ​​enquanto estavam treino de futebol infantil em julho; no entanto, em documentos obtidos pelo TMZ no início deste mês, foi revelado que Jeremy concordou em testar o álcool como parte de um acordo de custódia que ele tem com Addison.