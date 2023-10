Jerry Jones ainda acredita nos Dallas Cowboys e em Dak Prescott

A poucos dias depois de ter sido esmagado pelo São Francisco 49ers, Dallas Cowboys proprietário Jerry Jones deixou claro que não desiste de ver seu time no Super Bowl LVIII.

Embora Jones reconheceu que há uma lacuna entre seu time e o 49ers, ele disse que está confiante na direção da franquia sob o comando do técnico principal Mike McCarthy.

“Não estou em pânico. Mas a lacuna é: quando algo lhe diz o que é, não tente sonhar que é outra coisa”, disse Jones no 105.3 The Fan em Dallas na terça-feira.

“Agora, o que estou tentando dizer é que podemos fazer melhor do que o que fizemos lá no domingo à noite. Isso é um dado adquirido.”

Em mais de uma ocasião, Jones reiterou sua crença em McCarthy e em sua comissão técnica, bem como nas habilidades do quarterback Dak Prescottque ele espera poder levar os Cowboys de volta ao Super Bowl pela primeira vez desde a temporada 1995-96.

Pior derrota na carreira de Dak Prescott

A derrota por 42-10 para San Francisco no domingo é a segunda pior McCarthy sofreu em sua carreira, e o pior para Prescott desde que se tornou titular dos Cowboys.

“Encontramos uma equipe excelente e não jogamos bem”, Jones disse. “Temos jogadores em campo e no elenco que podem fazer isso.”

Nenhuma mudança no jogo chamando o ataque

Apesar de PrescottApós três derrotas consecutivas para o 49ers, a confiança do dono dos Cowboys permanece intacta.

“Acredito que Dak é um quarterback que pode nos levar ao Super Bowl, e é assim que vai ser”, disse Jonesacrescentando que não considerou atribuir funções de chamada de jogo ao coordenador ofensivo Brian Schottenheimer e voltando McCarthy ao papel que desempenhou enquanto Kellen Moore era encarregado de convocar as jogadas ofensivas.

Dak Prescott é fortemente criticado por Donte Whitner

“Deveríamos mudar neste momento de volta para onde estávamos no ano passado? Não, não deveríamos. Deveríamos continuar com os tipos de coisas em que estamos trabalhando.

“Deveríamos reconhecer que tivemos um passeio muito ruim e São Francisco teve um passeio muito bom. Deveríamos reconhecer isso e chamá-lo do que é e não nos enganar ao sentar aqui e dizer: Deveríamos mudar completamente as cartas… Você você não poderia, se quisesse, reinventar seu ataque.”

“O que quero dizer com você é que me sinto tão bem com a qualidade dos jogadores, me sinto tão bem com a determinação deles como equipe, com a determinação deles individualmente e temos que chegar aqui e nos preparar para os Chargers, e usaremos o que aconteceu contra o San Francisco para sermos um time melhor quando entrarmos em campo contra os Chargers.”