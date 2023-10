Jerry Jones não gostou da forma como os Cowboys jogaram contra os Chargers no ‘Monday Night’

NMuitos se apressarão em ungir como “clássico” a Semana 6 Segunda à noite futebol jogo entre os Dallas Cowboys e a Carregadores de Los Angeles. O Vaqueiros voltou a vencer por 20-17, com o cornerback Stephen Gilmore chegando a uma interceptação crucial de Justin Herbert nos 90 segundos finais para selar a vitória. Mas mesmo com aquele final dramático, nenhuma das equipes estava acionando todos os cilindros ao mesmo tempo. Estádio SoFi.

Enquanto o Dallas defesa realizada Os anjos para apenas 272 jardas de ataque total, Dak Prescott e a Vaqueiros o ataque só começou no segundo tempo, mas eles finalmente fizeram o suficiente para vencer um jogo que o dono Jerry Jones chamado de “desleixado”.

Jones: O jogo MNF foi “desarticulado”

Durante sua aparição semanal no 105.3 “The Fan”, Jones chamou o confronto de segunda-feira à noite de “desarticulado” – e também desleixado – para ambos os lados. Afinal, o Carregadores e Vaqueiros combinados para 20 pênaltis totalizando 164 jardas, com cada equipe virando a bola uma vez.

Mas Dallas tinha que vencer para evitar cair para 3-3, e Jones ficou satisfeito com o esforço de recuperação do ataque dos Cowboys – bem como com as jogadas do técnico principal Mike McCarthy. E Prescott foi capaz de envolver CeeDee Cordeiro no ataque novamente – o wide receiver pegou sete passes para 117 jardas, o recorde do jogo.

Com o Filadélfia Eagles sofrendo uma derrota surpresa para o Jatos de Nova Yorkos Cowboys estão agora fechados a um jogo do NFC Leste liderança – conquistando a vitória de segunda-feira no sul Califórnia ainda mais vital.

Outra luta para estragar esta temporada da NFL – fãs de Chargers e Cowboys desistem

Mais uma luta, agora até os torcedores dos Cowboys tentam impedir um dos seus no jogo contra os ChargersRoberto Ortega

Staley viu isso de forma diferente

Carregadores treinador principal Brandon Staley também foi criticado por suas jogadas e tomadas de decisão na segunda-feira – mas ao contrário Jonesele viu o confronto com Dallas como um jogo de futebol de “alto nível” em que Os anjos apareceu um pouco.

“Foi um jogo de alto nível entre duas equipes que são muito, muito boas”, Staley disse aos repórteres após o jogo. “Só acho que temos que jogar um pouco mais nos nossos termos.”

Staley ficou satisfeito com o fato de os Chargers terem tido a chance de vencer o jogo no final e ficou feliz com o esforço contra o Vaqueiros defesa – que permitiu mais de 400 jardas de ataque em uma derrota por 42-10 para o São Francisco 49ers a semana anterior.

“Foi 20-17 entre duas equipes realmente boas”, disse Staley. “Podemos aprender com a forma como jogámos no final para fechar o jogo.”

A programação não facilita imediatamente para os Chargers – seu próximo jogo está em Cidade de Kansas contra o 5-1 Chefes. Os Cowboys, por sua vez, retornarão a Dallas e serão os anfitriões do Rams de Los Angeles em 29 de outubro, após a semana de despedida.