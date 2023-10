Jets agora pagando por erro de US$ 20 milhões cometido ao contratar Aaron Rodgers

Tele Jatos de Nova York estão supostamente perdendo mais de US$ 20 milhões depois de se recusarem a segurar o quarterback Aaron Rodgers ao adquiri-lo do Green Bay Packers em um comércio, de acordo com Daniel Libit e Eben Novy-Williams de Desportivo.

Várias apólices de seguro chegaram aos Jets quando eles contrataram Rodgers, mas todas não conseguiram negociar um acordo com a franquia de Nova York. Libit e Novy-Williams relataram que o front office da equipe raramente garante contratos.

“Depois que o New York Jets assinou com Rodgers um novo contrato totalmente garantido de US$ 75 milhões nesta entressafra, sua nova equipe adotou uma abordagem diferente”, escreveram Libit e Novy-Williams. “Os Jets receberam várias apólices de seguro para o contrato do jogador de 39 anos, de acordo com pessoas familiarizadas com a situação, mas acabaram optando por não comprar uma. equipe mais de US$ 20 milhões em receitas de seguros depois que Rodgers rompeu o tendão de Aquiles no primeiro jogo da temporada.

“Os termos do seguro podem variar drasticamente dependendo da idade do jogador, sua posição e lesões anteriores. Fontes dizem que no caso dos Jets, as apólices oferecidas tinham prêmios variando de cerca de US$ 1 milhão a US$ 4 milhões, com as opções de ponta cobrindo cerca de 60% dos US$ 37 milhões (ou US$ 22 milhões) que Rodgers recebeu este ano.”

Aaron Rodgers caminhando novamente

Green Bay frequentemente segurava Rodgers em caso de lesão, o que teria sido uma escolha inteligente dos Jets.

Rodgers saiu de campo mancando quatro jogadas em sua estreia nos Jets e foi submetido a uma cirurgia no tendão de Aquiles logo depois.

Sua recuperação está indo bem. Rodgers foi visto recentemente andando muito antes do tempo esperado.