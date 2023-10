Jets derrotam Eagles pela primeira vez, Jalen Hurts tem o pior jogo de sua carreira

Tele Jatos de Nova York (3.3) derrotou o Filadélfia Eagles (5-1) pela primeira vez na história da franquia no domingo no MetLife Stadium na semana 6 de 2023 NFL temporada como quarterback Jalen dói teve o pior desempenho de sua jovem carreira.

Os Eagles entraram no jogo com um recorde histórico de 12 a 0 sobre os Jets, mas também foram o último time invicto da temporada, com o São Francisco 49ers perdendo pela primeira vez este ano no início do dia.

Hurts, de 25 anos, assinou uma grande prorrogação na entressafra e não cumpriu o acordo, apesar do time ter conseguido cinco vitórias.

Ele terminou a derrota para os Jets com três interceptações, empatando o pior de sua carreira, e lançou apenas um passe para touchdown.

Hurts também correu para 47 jardas e um TD em oito corridas, mas registrou apenas 280 jardas em 45 tentativas, completando apenas 28 desses passes.

Defesa dos Jets consegue vitória milagrosa sobre os Eagles

Os Jets mantiveram os Eagles sem gols durante todo o segundo tempo, enquanto o Zach WilsonO ataque liderado por apenas marcou um touchdown durante todo o jogo, uma corrida do running back Salão Breece.

Águias RB D’André Swift pegou o único passe de TD de Hurts. Eles tentarão voltar à coluna das vitórias no próximo domingo, em casa, contra o Golfinhos de Miami.

Treinador principal dos jatos Roberto Saleh tentará que seu time tenha uma seqüência de três vitórias consecutivas no próximo domingo contra o Gigantes de Nova Yorkque compartilham seu estádio.

A defesa dos Jets merece toda a glória por ajudar o time a voltar para 0,500 com Aaron Rodgers na linha lateral parecendo saudável.