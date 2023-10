Jim Irsay dá uma atualização devastadora sobre a lesão do estreante QB Anthony Richardson

Tele Colts de Indianápolis poderia potencialmente enfrentar o restante da temporada da NFL sem seu quarterback novato, Antônio Richardson. Jim Irsay, dono do time, expressou sua preocupação com a recuperação do jogador em conversa recente com a ESPN.

Irsay comentou: “O mais provável é que ele vá embora durante o ano. Quero dizer, não é definitivo, mas [he] provavelmente falhará este ano e teremos que lidar com esse fator.” Isso vem depois Richardson sofreu uma torção dolorosa na articulação AC em seu ombro de arremesso primário durante um jogo da Semana 5 contra o Titãs do Tennessee. A infeliz lesão ocorreu quando o linebacker Haroldo Landry III abordado Richardsonfazendo com que seu ombro colidisse duramente com o chão.

Desde Richardsonmarginalização, os Colts se voltaram para Gardner Minshew como seu principal quarterback. Porém, mesmo com o esforço de Minshew, o time viu uma derrota por 37-20 para o Jaguares de Jacksonville neste último domingo.

O conselho médico da equipe tem consultado ativamente diversos profissionais de saúde sobre Richardsona lesão. Atualmente, o caminho definitivo para a recuperação, seja através de cirurgia ou reabilitação, permanece indeciso. Irsay sugeriu que a cirurgia pode ser o caminho preferido, afirmando: “Há um debate em andamento, mas provavelmente levará à cirurgia na próxima semana ou depois. Estamos apenas tentando descobrir exatamente como, quando e o que queremos fazer e o que Antônio quer fazer.” No entanto, a palavra final sobre o assunto caberá Richardson ele mesmo.

Um final difícil para o não. Temporada de estreia de 4 escolhas

Este revés é particularmente difícil para ambos Richardson e a Colts. O talentoso jogador, que foi escolhido na Flórida com a quarta escolha no draft de abril, estava rapidamente se destacando na liga. Ostentando um braço de arremesso afiado e capacidades de corrida poderosas, as estatísticas de Richardson na curta temporada já impressionaram: três touchdowns de passe e quatro pontuações corridas em cinco semanas. O Colts tiveram um histórico decente com Richardsonficando em 2-2 nos jogos que liderou.

Ainda, RichardsonA abordagem dinâmica do jogo o expôs a várias lesões em sua carreira nascente na NFL. Notavelmente, sua doença mais recente no ombro marca a terceira vez que ele se machuca em apenas quatro partidas. Seu jogo de estreia o deixou afastado devido a lesões no tornozelo e no joelho. Posteriormente, uma concussão na Semana 2 o manteve fora da Semana 3.

A partir de agora, o Colts estão em 3-3, apenas um jogo atrás do Jaguares de Jacksonville, que atualmente lidera o AFC Sul. A questão que permanece permanece: como a possível ausência de Richardson afetará o desempenho e as aspirações da equipe para o restante da temporada? Só o tempo irá dizer.