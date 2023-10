Jimmie Allen carregando uma faca enorme no jogo de futebol da Pop Warner

Jimmy Allen mostrou rosto em um jogo de futebol juvenil da Pop Warner no fim de semana com alguma proteção… carregando uma faca de caça ao lado enquanto participava da ação.

O TMZ obteve fotos do astro da música country com uma enorme faca em uma bainha pendurada no quadril. Uma testemunha nos disse que Jimmie apareceu no sábado para um jogo da Pop Warner em Lewes, DE, para assistir um membro da família jogar.